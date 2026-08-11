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專輔人員薪資擬調高！教育部修法增設資深優良專輔 月薪達6.8萬

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
教育部今日預告修正草案，包括調高專輔人員敘薪上限，以及消極資格及疑似不當對待學生案件處理機制。聯合報系資料照
教育部今日預告修正草案，包括調高專輔人員敘薪上限，以及消極資格及疑似不當對待學生案件處理機制。聯合報系資料照

教育部今（11）日預告修正「高級中等以下學校及各該主管機關專業輔導人員設置辦法」草案，配合「學生輔導法」修法，將法規名稱調整為「高級中等以下學校主管機關置專業輔導人員辦法」，包括調高專輔人員敘薪上限，以及消極資格及疑似不當對待學生案件處理機制等。

教育部表示，為提升各縣市學生輔導諮商中心運作效能及專輔人員任職意願，啟動相關法規檢討，邀集各部會與地方主管機關共同研商，召開多次會議，蒐集各界意見。

教育部此次修正草案包含4大重點，首先「提高專輔人員敘薪上限」，依立法院113年11月29日三讀通過「學生輔導法」部分條文修正案附帶決議，專輔人員敘薪上限由七等七階、約月薪6萬1225元，提高至八等六階、約月薪6萬5846元；督導人員則由八等七階、約月薪6萬8156元，提高至九等六階、約月薪7萬2777元。

此外，草案增訂「資深優良專輔人員」薪資級距，從七等四階、約月薪5萬4294元至九等四階、約月薪6萬8156元；若專輔人員或資深優良專輔人員任職期間有重要貢獻或傑出成就，並獲教育部或衛福部相關表揚，得晉薪一階至九等五階，約月薪7萬元。

第二項重點為「增設資深優良專輔人員」，專輔人員任職滿4年以上，且近3年連續2年考核甲等、工作表現優良者，得擔任資深優良專輔人員，員額以專輔人員總額20%為限，主要負責校園危機事件的系統連結及輔導處遇計畫，包括嚴重自傷、偏差行為或創傷反應兒少的相關處遇，以衡平學生輔導諮商中心專業人力與專輔人員之取才條件。

第三項為明確規範「專輔人員消極資格」，草案將兼任專輔人員納入管理，並依違規情節輕重，明定終身或1年至4年不得聘用等規範，同時增訂不適任人員資訊蒐集、查詢及停職等相關規定。

第四項則建立「專輔人員疑似不當對待學生案件處理機制』，專輔人員若發生疑似不當對待服務對象，包括學生及幼兒案件，將由主管機關依法查處；直轄市、縣市主管機關接獲檢舉或知悉案件後，應於2個工作日內交由審查小組確認是否受理，再由調查小組進行調查，並由審議會認定管制期限。

教育部表示，專輔人員是學生輔導工作的重要專業人力，未來將持續滾動檢討相關制度，打造友善、永續的教育工作環境，提供兒少更完善的輔導支持。此次草案預告30日，教育部將持續蒐集各界意見，並與第一線溝通。

修法 月薪 薪資 教育部

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