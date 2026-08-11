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中小學專輔人員薪資將提高 資深優良可達6.8萬元

中央社／ 台北11日電
教育部今天預告修法，提高敘薪上限，並增設可占20%的「資深優良專輔人員」，月薪可達6.8萬元，有傑出貢獻更可突破7萬元。示意圖／AI生成
教育部今天預告修法，提高敘薪上限，並增設可占20%的「資深優良專輔人員」，月薪可達6.8萬元，有傑出貢獻更可突破7萬元。示意圖／AI生成

小學專業輔導人員人力吃緊，事情也越來越龐雜。教育部今天預告修法，提高敘薪上限，並增設可占20%的「資深優良專輔人員」，月薪可達6.8萬元，有傑出貢獻更可突破7萬元。

教育部今天發布新聞稿指出，為回應社會對營造友善學生輔導服務環境的期待，並提升專輔人員任職意願，歷經多次研商會議後，今天正式預告修正「高級中等以下學校及各該主管機關專業輔導人員設置辦法」，並更名為「高級中等以下學校主管機關置專業輔導人員辦法」，預告期為30天。

這次修法一大重點是提高敘薪上限，專輔人員由七等七階（約月薪6萬1225元），調升為八等六階（約月薪6萬5846元）；督導人員的敘薪上限由八等七階（約月薪6萬8156元），調升為九等六階（約月薪7萬2777元）。

另外，還增訂「資深優良專輔人員」，薪資為七等四階（約月薪5萬4294元）至九等四階（約月薪6萬8156元）。

教育部表示，「資深優良專輔人員」的條件包括任職4年以上，且近3年連續2年考核甲等，員額可占專輔人員總員額的20%。如果任職期間有傑出貢獻，例如獲得衛生福利部紫絲帶獎等，可以晉薪到九等五階（約月薪7萬元）。

「資深優良專輔人員」將主要負責處理校園危機事件的系統連結與輔導處遇計畫，包含提供嚴重自殺自傷、嚴重偏差行為，或嚴重創傷反應的兒少相關處遇措施。

另外，這次修法也明定，專輔人員如果發生疑似不當對待學生、幼兒的案件，將由學校主管機關依法查處。主管機關接獲檢舉或知悉案件後，應於2個工作日內交由審查小組審查是否受理，並進入後續調查程序。

教育部表示，未來將滾動檢討相關制度，打造有利兒少安全成長與身心發展的環境。

薪資 小學 教育部

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