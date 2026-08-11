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學習歷程、科展抄襲頻傳 高中生學術倫理教育不足EdYouth籲納入課綱
近年學習歷程檔案、科學展覽、小論文等作品的抄襲、造假事件頻傳，學術倫理教育顯得不可或缺。學生團體EdYouth今日發布108課綱觀察報告，亦將學術倫理教育首度納入重要議題。課綱觀察報告顯示，近1/4學生未接受學術倫理教育，近半數不了解教育部生成式AI規範，因此呼籲將學術倫理與AI倫理納入課綱。
調查團隊推測，部分教師可能基於課程時數不足、進度安排壓力、缺乏教案示例等原因，因而未將學術倫理知識融入教學。建議未來調整課綱時，各科目、領域綱要應考量教學進度、教學知能，適度納入學術倫理及AI倫理教育核心內容。
此外，教育部2025年曾二度發函至各高中，宣導使用生成式AI注意事項，然而，調查發現，近半數學生回答問卷時選擇「不了解」、「非常不了解」，可見學生普遍不了解、甚至未曾聽聞教育部該項宣導事項。
此外，教育部高教司出版「作伙伴」手冊，引導學生撰寫學習歷程檔案，今年4月新增生成式AI使用規範，但僅要求適當標註AI使用方式，未提供具體標示方法。團體認為指引過於簡略，學生實際操作恐無所適從，建議教育部透過電子報、Podcast、影音及文宣等多元管道加強宣導。
教育部次長朱俊彰表示，AI已快速進入學生學習現場，學生頻繁使用ChatGPT等生成式AI工具，未來部分傳統教學與知識傳遞功能可能被AI取代。教育部也在今年5月提出未來AI人才培育構想，聚焦認識AI、運用AI解決問題、負責任使用AI、培養AI無法取代的能力四大方向。他強調，未來將持續與學生共同討論，將學生意見納入政策推動，作為教育政策調整的重要參考。
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