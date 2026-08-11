學習歷程、科展抄襲頻傳 高中生學術倫理教育不足EdYouth籲納入課綱

「孩子的改變、親子關係的修復，需要一點時間。」一名資深調保官說出她在第一線的觀察與體會，處理涉案少年事件挑戰大，但每一個孩子都值得被好好對待，每一次接觸都是契機，她主張，建立信任關係、修復內心的傷急不得，多給孩子、家長時間，也不要輕易放棄任何一個孩子。

2026-08-11 12:33