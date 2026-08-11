快訊

金門防空警報響 外籍遊客「狀況外」…美籍男：不知道要往哪裡躲

美股早盤／四大指數漲跌互見 傳輝達研發AI開源模型股價揚

聽新聞
0:00 / 0:00

學習歷程、科展抄襲頻傳 高中生學術倫理教育不足EdYouth籲納入課綱

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
教育部次長朱俊彰出席學生團體EdYouth今日舉辦的「108課綱觀察報告」發布會。記者柯美儀／攝影
教育部次長朱俊彰出席學生團體EdYouth今日舉辦的「108課綱觀察報告」發布會。記者柯美儀／攝影

近年學習歷程檔案、科學展覽、小論文等作品的抄襲、造假事件頻傳，學術倫理教育顯得不可或缺。學生團體EdYouth今日發布108課綱觀察報告，亦將學術倫理教育首度納入重要議題。課綱觀察報告顯示，近1/4學生未接受學術倫理教育，近半數不了解教育部生成式AI規範，因此呼籲將學術倫理與AI倫理納入課綱。

調查團隊推測，部分教師可能基於課程時數不足、進度安排壓力、缺乏教案示例等原因，因而未將學術倫理知識融入教學。建議未來調整課綱時，各科目、領域綱要應考量教學進度、教學知能，適度納入學術倫理及AI倫理教育核心內容。

此外，教育部2025年曾二度發函至各高中，宣導使用生成式AI注意事項，然而，調查發現，近半數學生回答問卷時選擇「不了解」、「非常不了解」，可見學生普遍不了解、甚至未曾聽聞教育部該項宣導事項。

此外，教育部高教司出版「作伙伴」手冊，引導學生撰寫學習歷程檔案，今年4月新增生成式AI使用規範，但僅要求適當標註AI使用方式，未提供具體標示方法。團體認為指引過於簡略，學生實際操作恐無所適從，建議教育部透過電子報、Podcast、影音及文宣等多元管道加強宣導。

教育部次長朱俊彰表示，AI已快速進入學生學習現場，學生頻繁使用ChatGPT等生成式AI工具，未來部分傳統教學與知識傳遞功能可能被AI取代。教育部也在今年5月提出未來AI人才培育構想，聚焦認識AI、運用AI解決問題、負責任使用AI、培養AI無法取代的能力四大方向。他強調，未來將持續與學生共同討論，將學生意見納入政策推動，作為教育政策調整的重要參考。

抄襲 科展 課綱

延伸閱讀

108課綱上路7年 EdYouth調查揭近半學生不懂AI規範、選社團成升學投資

光寶、台積電、宏碁攜手教育界推AI素養計畫 培育孩子獨立思辨力

鄭英耀談AI：學生應「主動覓食」而非被動等人教

AI給得了答案，給不了價值判斷　高中生桌遊工作坊「玩」出倫理思辨力

相關新聞

專輔人員薪資擬調高！教育部修法增設資深優良專輔 月薪達6.8萬

教育部今（11）日預告修正「高級中等以下學校及各該主管機關專業輔導人員設置辦法」草案，配合「學生輔導法」修法，將法規名稱調整為「高級中等以下學校主管機關置專業輔導人員辦法」，包括調高專輔人員敘薪上限，以及消極資格及疑似不當對待學生案件處理機制等。

學習歷程、科展抄襲頻傳 高中生學術倫理教育不足EdYouth籲納入課綱

近年學習歷程檔案、科學展覽、小論文等作品的抄襲、造假事件頻傳，學術倫理教育顯得不可或缺。學生團體EdYouth今日發布108課綱觀察報告，亦將學術倫理教育首度納入重要議題。課綱觀察報告顯示，近1/4學生未接受學術倫理教育，近半數不了解教育部生成式AI規範，因此呼籲將學術倫理與AI倫理納入課綱。

和幫派搶人 輔導專家：步出少觀所和誰吃第一頓飯很重要

「孩子的改變、親子關係的修復，需要一點時間。」一名資深調保官說出她在第一線的觀察與體會，處理涉案少年事件挑戰大，但每一個孩子都值得被好好對待，每一次接觸都是契機，她主張，建立信任關係、修復內心的傷急不得，多給孩子、家長時間，也不要輕易放棄任何一個孩子。

鄭英耀談AI：學生應「主動覓食」而非被動等人教

教育部長鄭英耀接受中央社專訪指出，面對AI（人工智慧）崛起，學子除了要學習運用科技工具，更重要的是培養「主動覓食」，而不...

成大名譽教授蕭瓊瑞深耕文化藝術 奪台南文化獎

台南市政府今天公布第十五屆「台南文化獎」，得主是國立成功大學名譽教授蕭瓊瑞，將擇期頒獎，表彰其長年深耕台灣文化藝術的卓越...

轉化營走進少觀所 更生少年社工：缺的往往是安全感

暑假期間，更生少年關懷協會連續第12年再度走進台北少年觀護所，舉辦暑期更新轉化營，陪伴約13至18歲、平均在所停留約45天的少年。今天活動分成4組，每組約6名少年，並配置約6名志工，幾乎是一對一陪伴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。