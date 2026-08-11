中研院生化所長呂桐睿 獲國際醣化學最高榮譽獎

中研院今天表示，「羅伊．L．惠斯勒國際醣化學獎」2026年得主為中研院生化所長呂桐睿，表彰其發展開創性研究工具及其在分枝桿菌引發疾病相關研究的傑出貢獻。

中央研究院今天發布新聞稿指出，國際醣化學領域最高榮譽的「羅伊．L．惠斯勒國際醣化學獎」日前公布2026年得主，由中研院生物化學研究所特聘研究員兼所長呂桐睿獲此殊榮。

中研院表示，「羅伊．L．惠斯勒國際醣化學獎」專為表彰醣科學領域具有卓越成就與開創性影響力的學者，評審委員會表彰呂桐睿發展開創性研究工具，促進科學界理解醣類於細菌致病機制中所扮演的角色，尤其讚揚其在分枝桿菌引發疾病相關研究上的傑出貢獻。

中研院提到，呂桐睿多年來致力於開發新穎研究工具，解析醣類在細菌感染與免疫反應中的關鍵角色，藉由有機合成、核磁共振光譜分析、構象分析及化學生物學等方法，成功合成多種結構高度複雜的細菌表面醣體及人類血型抗原，並廣泛應用於基礎與轉譯研究。

中研院指出，呂桐睿研究成果進一步促成結核病疫苗與診斷工具的優化、研發具農業重要性的疾病疫苗，以及開發多項生醫應用，包含用於器官移植者在術前與術後的新型監測與診斷方法等。此次獲獎，不僅肯定呂桐睿的學術成就，也彰顯中研院在醣科學及生物醫學研究領域的國際學術影響力。

根據資料，呂桐睿於美國蒙大拿大學取得化學學士學位，並於加拿大亞伯達大學取得有機化學博士學位，其後分別於亞伯達大學及丹麥卡爾斯堡實驗室從事博士後研究。1996年起執教於美國俄亥俄州立大學化學系，2021年以「R. U. Lemieux醣化學講座教授」榮銜於亞伯達大學退休。

呂桐睿於2019年選擇到中研院服務，獲聘為中研院生物化學研究所特聘研究員，並接任所長。

此外，呂桐睿是美國化學會、美國科學促進會及加拿大皇家學會會士，其研究團隊已發表超過280篇研究論文與回顧文章，並培育逾125名碩、博士生、技術人員及博士後研究員，對促進科學躍進與下一世代高階研究人才養成有卓越貢獻。