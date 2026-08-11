鄭英耀談AI：學生應「主動覓食」而非被動等人教

教育部長鄭英耀接受中央社專訪指出，面對AI（人工智慧）崛起，學子除了要學習運用科技工具，更重要的是培養「主動覓食」，而不是被動等人來教。

鄭英耀近日接受中央社社長胡婉玲專訪，分享AI教育政策方針。他提到，AI確實為學習者帶來更方便、快速的獲取知識管道，勢必對學習型態產生一定的影響。

鄭英耀認為，過去教育追求的是Knowledge（知識），但在AI時代，知識的取得非常容易，應著重的是Intelligence（能力、智慧），教導學子如何有效解決問題。

鄭英耀也提倡「主動覓食」，學生不再被動等待老師把知識送到面前，而是要主動探索、提出問題、找到資源，進而形成自己的判斷。

鄭英耀提到，現今學生是「數位原住民（指從小就處於電腦、網路、手機等數位環境中）」，對3C工具非常熟悉，不需要教師們操心。真正重要的不是「會使用」，而是「負責任地使用」，必須學會辨識資訊、瞭解AI偽造和錯誤的風險，以及相關倫理、道德議題。

在AI時代，知識無窮寬廣，近年大專也從專業教育，逐步朝向跨域整合。不過鄭英耀坦言，並不是每個人都能成為「千手千眼觀音」，掌握所有跨領域知識，因此團隊合作能力也是AI時代的教育重點。

近年教育部著重USR（大學社會責任），鼓勵師生運用所學知識，解決社區、城市的實際問題。鄭英耀認為，這就是從理論走向實作、鼓勵跨域合作學習，也將持續成為大學人才培育的重點。