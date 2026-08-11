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和幫派搶人 輔導專家：步出少觀所和誰吃第一頓飯很重要

聯合報／ 記者王慧瑛張策／新北即時報導
暑假是青少年犯罪高峰期，台北少年觀護所目前收容153名少年，吸毒、詐欺、竊盜等觸法事件是大宗。為幫助這些孩子在關鍵時刻「被接住」，更生少年關懷協會號召50名專業社工與志工到少觀所辦營隊。記者曾原信／攝影
暑假是青少年犯罪高峰期，台北少年觀護所目前收容153名少年，吸毒、詐欺、竊盜等觸法事件是大宗。為幫助這些孩子在關鍵時刻「被接住」，更生少年關懷協會號召50名專業社工與志工到少觀所辦營隊。記者曾原信／攝影

「孩子的改變、親子關係的修復，需要一點時間。」一名資深調保官說出她在第一線的觀察與體會，處理涉案少年事件挑戰大，但每一個孩子都值得被好好對待，每一次接觸都是契機，她主張，建立信任關係、修復內心的傷急不得，多給孩子、家長時間，也不要輕易放棄任何一個孩子。

親子衝突是涉案少年常面臨的困境，這名調保官說，她近年處理陪伴許多逆境少年，目睹他們面臨家庭關係的拉扯，在家庭、社會縫隙中尋求安全感及歸屬感。

她不諱言，許多涉案少年伴隨身心議題，求助醫療、專業諮商等力量很重要，若傷害的人一方是親近的家人，親情關係的修復也格外重要。

「步出少觀所那一刻，誰來接他們很重要！」更生少年關懷協會主任陳彥君說，當孩子要離開少觀所，可能面臨幫派搶人等風險，這時候家人、民團等力量的介入很重要，離開少觀所最初半年是一段黃金時期，尤其是第一時間，誰和逆境少年吃第一頓飯很重要。

陳彥君不諱言，對抗幫派搶人的拉力，是輔導少年很大的一股挑戰，她常想「不如由我們來請孩子吃飯」，也創造一個可以讓孩子有職場培力的機會，

更生少年關懷協會催生的第一家「未來咖啡」2016年成立，該店位在北市中山區，提供曾進入少年觀護所或面臨危機的青少年一個職場中繼站與學習機會。

更生少年關懷協會秘書長江元凱說，中繼職場是很重要的一環，幫助逆境少年學習一技之長，培養責任感與人際互動能力，結合咖啡餐飲與少年輔導，讓孩子在溫暖的環境中重新出發。「未來咖啡」的主廚曾有接受感化教育的過去，他在咖啡館找到新的人生方向。

未來咖啡館第一家從北市出發，第二家在桃園，第三家會在新北林口，正在籌備中，近期將開張。江元凱說，未來咖啡希望營造溫暖接納的環境，避免少年重回歧路，也幫助他們建立自信。

暑假是青少年犯罪高峰期，台北少年觀護所目前收容153名少年，吸毒、詐欺、竊盜等觸法事件是大宗。為幫助這些孩子在關鍵時刻「被接住」，更生少年關懷協會號召50名專業社工與志工到少觀所辦營隊。記者曾原信／攝影
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親子 幫派 少年

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