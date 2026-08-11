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成大名譽教授蕭瓊瑞深耕文化藝術 奪台南文化獎

中央社／ 台南11日電
台南市政府11日公布第15屆「台南文化獎」得主，由國立成功大學名譽教授蕭瓊瑞（右2）獲得殊榮，將擇期頒獎。（台南市政府提供）中央社 中央通訊社
台南市政府11日公布第15屆「台南文化獎」得主，由國立成功大學名譽教授蕭瓊瑞（右2）獲得殊榮，將擇期頒獎。（台南市政府提供）中央社 中央通訊社

台南市政府今天公布第十五屆「台南文化獎」，得主是國立成功大學名譽教授蕭瓊瑞，將擇期頒獎，表彰其長年深耕台灣文化藝術的卓越成就。

南市府文化局今天指出，蕭瓊瑞長期投入台灣美術史研究、藝術評論、文化行政及大眾藝術教育，從學術研究到文化實踐，持續為台灣本土藝術的保存、建構與推廣注入力量，對提升台灣藝術文化價值與社會影響具有重要貢獻。

蕭瓊瑞研究領域涵蓋台灣美術史、藝術評論與文化行政，更參與文化公共事務，曾任台南市政府首任文化局長、成大藝術中心主任及博物館籌備處主任、文化部古物審議委員會委員暨近代美術召集人、國內主要市立與國家級美術館典藏相關委員。

文化局說明，蕭瓊瑞多年來將藝術史研究與文化政策、博物館及美術館實務相互連結，從學術走入公共領域，成為台灣美術史建構與文化藝術推動的重要人物。

台南 成大 藝術

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