轉化營走進少觀所 更生少年社工：缺的往往是安全感

暑假期間，更生少年關懷協會連續第12年再度走進台北少年觀護所，舉辦暑期更新轉化營，陪伴約13至18歲、平均在所停留約45天的少年。今天活動分成4組，每組約6名少年，並配置約6名志工，幾乎是一對一陪伴。

現場少年清一色理著平頭，穿著橘色短袖、深藍色短褲及藍白拖鞋。活動剛開始時，多數人顯得拘謹，話不多、也鮮少露出笑容，但隨著闖關及團隊互動進行，氣氛逐漸熱絡，少年愈來愈放得開，到了後段已和志工玩成一片，現場不時傳出笑聲。近距離觀察，即使部分少年身上有刺青，神情仍帶著青澀與單純，若撇開制式服裝與刺青，看起來就和一般國、高中生沒有太大不同。

更生少年關懷協會主任陳彥君說，對不少少年而言，這可能是人生第一次參與這類營隊。過去他們平常就是跟著朋友在外面混，家人也少有機會或能力花錢安排活動，久而久之，有些人會認為快樂就是要跟朋友、幫派混在一起，甚至靠吸毒、偷竊等刺激取得，「但其實快樂可以很簡單」，不用違法、不必靠毒品，也可以在一場遊戲、一個團隊任務裡得到成就感。

不過，比起闖關、團隊活動本身，第一線社工更在意的是，這些少年為什麼會走進觀護所，以及離開後，誰能在第一時間接住他們。

協會指出，近年少年涉案樣態持續變化，2025年因毒品案件進入少觀所的情況已超過詐欺，背後往往又交織家庭失能、經濟困境、逃家、家暴等問題。

陳彥君表示，過去幾年詐欺案件相當多，但近年毒品案件明顯增加，2025年已超過詐欺；除此之外，竊盜仍是常見涉案類型之一，其中不少案件發生在超商。

她說，有些少年偷的不是高價商品，而是食物、衣物、襪子等生活用品，「真的很多是為了生存。」部分孩子長期有一餐、沒一餐，甚至從國小就開始工作；也有孩子因家庭暴力逃家，女生中甚至有遭父親性侵後離家的情況，最後為了吃東西而竊盜、遭查獲進入司法體系。

陳彥君表示，接觸到的少年中，約8、9成家庭經濟狀況都不算好，不少孩子也早已中輟、逃學、逃家，平常跟著朋友在外面混，父母甚至不知道人在哪裡。她說，有些家庭並非完全不在乎孩子，而是不知道怎麼溝通，關心常常最後都變成責罵，「你怎麼都不回家、都跟那些朋友在一起」，卻很少直接告訴孩子「其實我很擔心你」。

她舉例，先前一次親子活動中，有少年談到媽媽都忙著工作、不在家，說著說著就哭了，媽媽第一時間卻回「哭什麼哭」，也讓她看到很多家庭親子間其實缺乏情感連結。孩子在家找不到安全感、在學校也沒有成就感，最後往往把歸屬感轉向朋友、幫派或其他同儕圈子。

她形容，孩子真正需要的其實很簡單，就是「安全感、歸屬感、成就感」，但令人擔心的是，這些東西幫派反而很容易提供。有人願意罩他、陪他、給他錢、讓他覺得自己屬於某個群體，對缺乏家庭支持的孩子來說，誘惑往往比外界想像得大。

志工鄭苡軒去年曾到協會實習，今年持續投入服務。她說，真正與少年相處後，才發現他們的想法並沒有想像中那麼不同，「我們以前也會跟爸媽吵架，也會覺得學校很無聊、老師很討厭。」雖然犯罪行為仍必須負責，但少年內在的需求，其實和其他孩子一樣，都是希望得到愛、避風港，以及被在乎的感覺。

鄭苡軒形容，很多少年其實處在一種矛盾狀態，「想趕快長大，但同時又渴望一個穩定的童年。」家庭環境迫使他們提早面對成人世界，但十四、十五歲又難以找到正常工作，想賺錢卻沒有合法選項，也更容易被詐團、幫派拉走。

本身是高中輔導老師的志工范宏毓則觀察，社群網路也讓現在青少年的壓力與過去不同。以前同學在學校吵架，回家後還有一晚冷靜時間；現在卻可能透過限時動態、社群貼文持續互嗆，衝突不但沒有停止，反而被延長。另一方面，社群上人人展示最好的一面，也讓原本處於弱勢的孩子更容易想把自己「武裝」得光鮮。

陳彥君說，不要看部分少年有刺青、外表凶狠，進到個別會談室後，有時只問一句「今天有沒有吃飽、有沒有睡好」，孩子就哭了，甚至說想媽媽，「其實都只是小孩子。」

因此，協會真正關注的往往是出所後那一刻。陳彥君說，「他出所的第一頓飯跟誰吃，很重要。」若第一時間就是過去幫派、朋友來接，很快可能又回到原本生活；協會因此會邀少年及家人到協會的「未來咖啡」吃飯，甚至直接銜接隔天工作，不讓少年出現重新回到舊圈子的空窗期。

陳彥君認為，「少年改變的關鍵，就是在矯正機關裡是否有機會遇到能接住他的人」，營隊只是起點，希望透過陪伴，讓少年知道自己值得被尊重、被愛，也重新看見自己的價值與可能性。

范宏毓說，營隊時間很短，不一定能教會少年多少事情，但至少要讓他們知道，「現在我們在，出所以後我們也在」，有人願意陪著他們走另一條路。

更生少年關懷協會舉辦暑期更新轉化營，少年在志工一對一陪伴下參與團隊闖關活動，從起初拘謹、不太說笑，到逐漸放開心情與志工玩成一片，現場笑聲不斷。記者曾原信／攝影

更生少年關懷協會舉辦暑期更新轉化營，少年在志工一對一陪伴下參與團隊闖關活動，從起初拘謹、不太說笑，到逐漸放開心情與志工玩成一片，現場笑聲不斷。記者曾原信／攝影