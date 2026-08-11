性別平等融入幼兒園教育 從衣服穿搭打破刻板印象

教育部鼓勵幼兒園將「性別平等」融入教學活動中，台東縣賓茂國小附幼引導學童觀察日常生活的衣服穿搭，引導思考不同性別的穿著、顏色的刻板印象。

教育部今天發布新聞稿，介紹「教保服務機構辦理議題融入教保活動課程」計畫，其中性別平等更需要從小扎根，透過幼兒喜歡遊戲的特質，建立性別平等觀念，學習自我保護意識與尊重他人，打造平等、尊重與多元共融的學習環境。

台東縣賓茂國小附幼讓學生一同閱讀和討論與性別議題相關的繪本，例如「紙袋公主」及「衣哩！呼」等，引導學童從衣服與穿搭切入，探索自身喜好，並思考穿著或顏色的性別刻板印象。

台南市立人國小附幼透過相關繪本及遊戲，建立幼兒「我的身體我做主」觀念，運用晨間律動時間宣導身體自主權。課程也引導從不同角度認識性別議題，例如思考哪些事情，常被認為只有男生、女生可以做，逐步教導學童尊重多元差異，思考性別角色捏塑等。

教育部表示，幼兒期是個體發展自我概念與社會行為的關鍵階段。教保服務機構採統整不分科教學，透過適齡適性、靈活多元的教保活動，讓「性別平等」自然融入幼兒的生活經驗，深植尊重差異的觀念，進而為營造友善包容的社會，打下紮實的基礎。