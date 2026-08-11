多元文化繪本親子共讀心得徵件 最高獎勵4千元禮券

為促進對多元文化的理解與互動，教育部國教署舉辦「115年度全國性多語多元文化繪本親子共讀心得感想甄選活動」，9月21日至10月23日受理報名，最高獎勵4000元禮券。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿指出，台灣社會日益多元，培養下一代的跨文化理解力與國際視野已是重要教育趨勢，期盼藉由親子共讀，家長引導孩子從書中豐富的世界看見不同國家的文化，進而在生活中學習尊重並欣賞不同族群的多元文化。

國教署表示，全國性多語多元文化繪本親子共讀心得感想甄選活動已持續辦理12年，114年有1055人參賽、共229人獲獎，受到學生和家長的熱烈迴響；透過繪本的文字與圖像不僅能有效增進孩子對自我及他人的理解與包容，也期許藉此促進台灣國際族群的融合與共榮。

115年全國性多語多元文化繪本親子共讀心得感想甄選活動於9月21日至10月23日受理報名，邀請國中以下（含幼兒園）學生參加，徵件方式以多元文化繪本或相關書籍為素材，撰寫親子共讀心得，分為幼兒園組、國小低年級組、國小中年級組、國小高年級組、國中組等5組。

國教署提到，台灣多元族群的特色是國家發展的重要資產，希望以倡導多元文化繪本親子共讀為起點，鼓勵親子共學，養成學生喜愛閱讀、認識自我，並促進國際族群融合及多元文化傳承與創新展現，讓孩子在共讀繪本的過程中，感受多元文化的美妙。