平冤年度新聞獎出爐 聯合報獲文字組深度報導佳作肯定

台灣冤獄平反協會第11屆平冤年度新聞獎昨天公布，聯合報為該獎項文字類報導唯一獲肯定作品，該報導「殺警案關14年平反死刑 鄭性澤盼冤案不再」拿下文字組深度報導類佳作，評審肯定3篇報導追蹤當事人獲釋後生活變化，並透過檢察官陳述案件歷程與專家訪談刑事補償制度缺失，資訊豐富，激發大眾反思，予佳作肯定。

台灣冤獄平反協會為鼓勵媒體對司法冤錯案件的關注，也希望能有更多新聞工作者投入冤案報導，共同在冤案平反的道路上齊行，自2016年起舉辦平冤年度新聞獎。今年第11屆平冤年度新聞獎邀來平反者家屬王淑娟、翁禎翊法官、梁玉芳總主筆、黃泓勝律師、管中祥教授擔任評審，昨天公布獲獎名單。

聯合報以「殺警案關14年平反死刑 鄭性澤盼冤案不再」報導拿到文字組深度報導類佳作，該報導共3篇作品分別為14年死刑冤獄牢房生活 鄭性澤不怨「思想沒人能拘束」；與死刑執行時間賽跑 「子彈怎麼飛」成鄭性澤案逆轉關鍵；補償變二傷、從未獲公開道歉…冤獄者復歸路充滿荊棘。撰稿記者為張裕珍、吳傑沐、胡蓬生。

評審理由指出，死刑冤案平反者鄭性澤於2016年獲釋，至今已過10年。3篇報導依序描繪鄭性澤復歸社會後的生活，讓讀者得以看見當事人在獲釋10年後的生活變化，並透過檢察官的陳述，帶領讀者認識案情以及檢方發動死刑冤案救濟的緣由；再透過專家訪談點出刑事補償制度之缺失，激發大眾反思，資訊豐富，應予佳作肯定。

台灣冤獄平反協會將於8月23日的年度論壇舉辦實體頒獎典禮。