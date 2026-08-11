108課綱上路7年 EdYouth調查揭近半學生不懂AI規範、選社團成升學投資

108課綱上路已經第7個年頭，學生團體EdYouth今日發布108課綱觀察報告，總計蒐集532份來自高中生的問卷調查，聚焦探究與實作、生成式AI、數位學習、社團及學習歷程等議題。報告發現，近四分之一學生未接受學術倫理教育，近半數不了解教育部生成式AI規範，部分學生選社也從興趣導向轉向升學履歷考量，團隊建議教育部補強課程與制度配套，讓108課綱更貼近學生實際需求。

EdYouth今日舉行第五屆108課綱觀察報告發布會，邀集教育部次長朱俊彰、教育部相關單位、台北市政府教育局、跨黨派立法委員、⻘年團體、學生自治組織及民間教育團體代表共同參與。

今年報告首次納入自然、社會科「探究與實作」，課綱觀察報告主筆之一、學生蔡睿璟指出，多數學校自然科課程有助提升學生「規劃與研究」能力，但「發現問題」能力進展有限，反映探究課程不能只重成果，更應培養學生主動提問的能力，建議教育部增加跨科共備資源及工作坊，協助教師從「完成課程」走向「設計探究」。

社會科部分則發現「小論文」逐漸成為主流成果形式，探究方式也受到文獻、資料庫及教師指導資源限制。團隊建議增加踏查、行動方案、媒體製作等多元實作，並縮小學生取得學術資料庫的落差。

生成式AI快速進入校園，也讓「學術倫理教育」成為今年首度納入的重要議題。課綱觀察報告主筆之一、學生陳胤嘉指出，近四分之一學生未接受學術倫理教育，近半數不了解教育部生成式AI規範，建議將學術倫理與AI倫理納入課綱，強化學術誠信與資訊判讀能力。

數位學習方面，政府近4年投入200億元，但學生使用仍受平台設計、政策與數位知能限制，團隊建議建立資料整合平台、依學生程度彈性調整教材難度，並建立常態性的使用者研究機制。

社團選擇方面，調查顯示，學生社團類型的選擇傾向，以「學術型」社團（自然科學研究社、天文社、辯論社等）居冠，占39.6%，其次為「學藝型」社團（青年社、攝影社、大眾傳播社等），占28.7%，傳統被視為興趣導向的「康樂型」社團（熱舞社、熱音社、魔術社等）則排第三名，占26.8%。

課綱觀察報告主筆之一、學生徐菱遙指出，在學習歷程與升學競爭的影響下，部分學生選擇社團時，已逐漸從興趣導向轉向履歷導向，甚至會優先考量哪些經歷比較有利於未來升學。建議教育部應針對社團與幹部經歷提供如同課程學習成果的專冊指引，並鼓勵各校提供更多「選社試錯」的彈性，讓學生能夠在高中階段探索興趣，而不是從一開始就將每一次選擇視為升學下的投資。

針對外界長期關注的學習歷程檔案，課綱觀察報告主筆之一、學生陳胤嘉指出，調查發現，近半數學生在得知PDF上傳不須經師長認證後，傾向直接使用PDF上傳作為升學審查資料，除降低持續經營學習歷程檔案的誘因外，也削弱制度鼓勵長期累積與反思的初衷。

超過8成學生支持課程學習成果能夠在一定限制下重製上傳。陳胤嘉強調，問題並非在學習歷程檔案制度本身，而是現行配套與不同資料管道之間的定位仍不夠清楚，呼籲教育部與大學招生委員會聯合會共同檢討PDF與學習歷程檔案的定位關係，降低學生在制度選擇上的不確定性。