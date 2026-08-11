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鄭英耀談AI衝擊 理工、人社人才培育維持各一半

中央社／ 台北11日電
教育部長鄭英耀。中央社
教育部長鄭英耀。中央社

AI科技發展迅速，半導體業不斷喊缺工，學子也趨之若鶩。教育部長鄭英耀接受中央社專訪表示，人文、社會科學領域是社會穩定的關鍵力量，仍會維持理工、人社人才培育各占50%。

近年受到少子女化及產業結構轉變等因素，不少高中自然組學生人數都已超過社會組。另一方面，因應產業對科技人才的需求，教育部也持續推動「精進資通訊數位人才培育策略」，對資通訊相關系所提供外加名額。

根據教育部最新公布的「114學年學校基本概況統計結果提要分析」，大專讀科技類學生數為51.2萬人（占48.4%），社會類為35.4萬人（占33.5%），人文類為19.1萬人（占18.1%）。與109學年相較，科技類學生數雖減少1.7萬人，占比反增4.4個百分點；社會類及人文類學生數和占比則都相應減少。

教育部長鄭英耀接受中央社專訪，被問及各領域人才的供需議題。鄭英耀表示，大家都擔心學子皆湧向科技產業，人文、社會領域未來恐會沒有人才。政府也有注意到此議題，因此儘管近年推出資通訊外加名額等政策，理工、人社人才培育仍基本維持50比50。

鄭英耀表示，人文、社會領域是社會穩定進步的關鍵力量，科技如果沒有人文素養是危險的。另一方面，也可看到科技產業的人社人才需求，例如VR（虛擬實境）、XR（延展實境）遊戲的發展，就需要很多人文的參與。

鄭英耀提到，很多人喜歡買蘋果手機，不見得是因為技術好，而是它的設計更人性化。設計都是人社領域的強項，也是跨域人才的價值所在。

鄭英耀也坦言，科技業人力需求龐大，台灣除了培育自己的新世代年輕人，也會在政策上，致力歡迎全世界的年輕人到台灣學習。

鄭英耀以「產學攜手合作僑生專班」為例，鼓勵東南亞乃至於全世界學子來台讀高中，畢業後也有很高比率會繼續在台升讀大學，且許多都是往理工領域發展。未來仍會透過各項措施，擴充國際生數量。

鄭英耀 資通訊 AI

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