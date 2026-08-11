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台灣團隊瑞典世界合唱比賽大豐收 第一階段6金1銀

中央社／ 赫爾辛堡11日專電
第14屆世界合唱大賽在瑞典赫爾辛堡舉行，來自高雄寶來的尼布恩合唱團在有伴奏民謠組獲得1面金牌，也因在上一屆世界合唱大賽的成績優異，獲邀在兩場音樂會演出。中央社
第14屆世界合唱大賽在瑞典赫爾辛堡舉行，來自高雄寶來的尼布恩合唱團在有伴奏民謠組獲得1面金牌，也因在上一屆世界合唱大賽的成績優異，獲邀在兩場音樂會演出。中央社

第14屆世界合唱大賽（World Choir Games）在瑞典赫爾辛堡舉行，第一階段台灣團隊表現亮眼，創下公開賽5金、冠軍賽1金1銀佳績。總統賴清德、副總統蕭美琴第一時間透過駐瑞典代表處拍發賀電恭喜其為國爭光。

在瑞典赫爾辛堡（Helsingborg）舉辦的第14屆世界合唱大賽傳來喜訊，第一階段賽事在9日結束，來自台灣的6個合唱團：夢蓮花合唱團一及二團、新北少年合唱團、國立南科國際實驗高級中學國小部合唱團、台北市三玉國小合唱團、彰化縣大村國小合唱團，在公開組的比賽抱回5金佳績。

其中夢蓮花合唱團獲得公開賽成人女聲組金獎第一名、宗教音樂組金獎第一名；台北三玉國小合唱團獲得金獎第二名，成績斐然。

除了公開賽，今年有2個團隊有足夠的國際賽事經驗與成績表現，參加了本屆冠軍賽。來自高雄寶來的尼布恩合唱團在有伴奏民謠組獲得1面金牌；新北市少年合唱團在兒童合唱組獲得1面銀牌，截至目前為止，台灣共獲得6金1銀輝煌成績。

第14屆世界合唱大賽在瑞典赫爾辛堡舉行，具相當國際賽事經驗與成績表現的新北市少年合唱團在冠軍賽兒童合唱組獲得1面銀牌。中央社
第14屆世界合唱大賽在瑞典赫爾辛堡舉行，具相當國際賽事經驗與成績表現的新北市少年合唱團在冠軍賽兒童合唱組獲得1面銀牌。中央社

大部分台灣團隊已結束賽程，第2階段賽事從11日起，為期一週，尼布恩合唱團將參與冠軍賽的現代組與混聲組2場賽事。

駐瑞典代表處透過新聞稿表示，在上屆紐西蘭舉行的第13屆世界大賽中奪得數項金獎的尼布恩合唱團，因以往優秀表現獲大會邀請參加8日盛大舉行的萬邦和諧表演（Harmony of Nations）及11日的和平音樂會（Peace Concert）。

尼布恩合唱團與大村國小合唱團也在瑞典台灣協會協助下，8日在赫爾辛堡市中心進行快閃行動，演唱「月夜愁」、「都歷古謠」等台灣歌謠，吸引眾多觀眾駐足聆聽。赫爾辛堡市市長桑德（Mats Sander）也應台協邀請，親臨主廣場聆聽並合影留念。

台灣各團隊也受邀參加「友誼音樂會」，在赫爾辛堡各大景點與來自世界各地的合唱團共同進行公開演唱、交流，不但吸引許多國際友人駐足聆聽，住在赫爾辛堡的台僑也在社群媒體上分享，「一出門就聽到台語歌」的驚喜與感動。

「世界合唱大賽」由德國跨文化交流基金會（Interkultur）創辦，自2000年起每兩年舉辦一次，是全球規模最大的國際合唱賽事之一，秉持以音樂促進跨文化交流與國際友誼的理念，素有「合唱界奧林匹克」之稱。本屆世界合唱大賽在「厄勒海峽之珠」赫爾辛堡舉行，來自全球40餘國200多個合唱隊伍、8500多人參加。

瑞典 團隊 蕭美琴

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