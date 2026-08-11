台灣團隊瑞典世界合唱比賽大豐收 第一階段6金1銀
第14屆世界合唱大賽（World Choir Games）在瑞典赫爾辛堡舉行，第一階段台灣團隊表現亮眼，創下公開賽5金、冠軍賽1金1銀佳績。總統賴清德、副總統蕭美琴第一時間透過駐瑞典代表處拍發賀電恭喜其為國爭光。
在瑞典赫爾辛堡（Helsingborg）舉辦的第14屆世界合唱大賽傳來喜訊，第一階段賽事在9日結束，來自台灣的6個合唱團：夢蓮花合唱團一及二團、新北少年合唱團、國立南科國際實驗高級中學國小部合唱團、台北市三玉國小合唱團、彰化縣大村國小合唱團，在公開組的比賽抱回5金佳績。
其中夢蓮花合唱團獲得公開賽成人女聲組金獎第一名、宗教音樂組金獎第一名；台北三玉國小合唱團獲得金獎第二名，成績斐然。
除了公開賽，今年有2個團隊有足夠的國際賽事經驗與成績表現，參加了本屆冠軍賽。來自高雄寶來的尼布恩合唱團在有伴奏民謠組獲得1面金牌；新北市少年合唱團在兒童合唱組獲得1面銀牌，截至目前為止，台灣共獲得6金1銀輝煌成績。
大部分台灣團隊已結束賽程，第2階段賽事從11日起，為期一週，尼布恩合唱團將參與冠軍賽的現代組與混聲組2場賽事。
駐瑞典代表處透過新聞稿表示，在上屆紐西蘭舉行的第13屆世界大賽中奪得數項金獎的尼布恩合唱團，因以往優秀表現獲大會邀請參加8日盛大舉行的萬邦和諧表演（Harmony of Nations）及11日的和平音樂會（Peace Concert）。
尼布恩合唱團與大村國小合唱團也在瑞典台灣協會協助下，8日在赫爾辛堡市中心進行快閃行動，演唱「月夜愁」、「都歷古謠」等台灣歌謠，吸引眾多觀眾駐足聆聽。赫爾辛堡市市長桑德（Mats Sander）也應台協邀請，親臨主廣場聆聽並合影留念。
台灣各團隊也受邀參加「友誼音樂會」，在赫爾辛堡各大景點與來自世界各地的合唱團共同進行公開演唱、交流，不但吸引許多國際友人駐足聆聽，住在赫爾辛堡的台僑也在社群媒體上分享，「一出門就聽到台語歌」的驚喜與感動。
「世界合唱大賽」由德國跨文化交流基金會（Interkultur）創辦，自2000年起每兩年舉辦一次，是全球規模最大的國際合唱賽事之一，秉持以音樂促進跨文化交流與國際友誼的理念，素有「合唱界奧林匹克」之稱。本屆世界合唱大賽在「厄勒海峽之珠」赫爾辛堡舉行，來自全球40餘國200多個合唱隊伍、8500多人參加。
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