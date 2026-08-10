將台灣美好音聲傳向世界 夢蓮花讚頌合唱團瑞典奪雙料金質獎冠軍

繼2023年南韓、2024年紐西蘭獲得雙金後，財團法人夢蓮花文化藝術基金會旗下「夢蓮花讚頌合唱團」，8月9日遠征瑞典赫爾辛堡，第三度登上世界舞台，榮獲「宗教組（Music of Spirit and Faith）」與「成人同聲組（Adult Choirs of Equal Voices）」雙料金質獎冠軍，再度將台灣的美好音聲傳向世界。

夢蓮花讚頌合唱團遠征瑞典赫爾辛堡，參與素有「合唱界奧林匹克」美譽的第 14 屆世界合唱大賽（World Choir Games），夢蓮花憑藉深厚的音樂底蘊與純淨的心靈和聲，榮獲「宗教組（Music of Spirit and Faith）」與「成人同聲組（Adult Choirs of Equal Voices）」雙料金質獎冠軍，榮耀時刻，也接獲總統賴清德及副總統蕭美琴賀電鼓勵。

本次賽事由知名指揮家古育仲老師規劃，並特別託付甫獲台北國際合唱大賽最有潛力指揮獎的新銳青年指揮家徐浩鈞老師率領合唱團參賽。浩鈞老師以「化繁為簡」的方式，引導團員在技巧、音色與情感間取得完美平衡，將心靈共鳴轉化為感動人心的和聲。

夢蓮花讚頌合唱團以福智團體真如老師創作的讚頌為核心，同時融入臺灣在地風情，向世界傳遞啟迪人心的音樂魅力。宗教組演出《舞廣袖》、《拉緊我的手》、《密集嘛》；同聲組則演出《Legatum》、《清涼月光》、《花之夢》及臺灣民謠《丟丟銅仔》。其中，《密集嘛》是融合師徒互讚與至誠皈依的心靈樂章，以優美旋律撫平煩惱、安頓身心，透過團員至誠傳唱，交織和諧與勇悍音聲，展現佛法悲智力精神。〈Legatum〉引人省思生命最終應留下「愛、喜樂、恩典與真理」；〈丟丟銅仔〉則以臺灣語言與文化，展現樂觀積極、不畏困難的生命態度，讓世界看見臺灣多元人文風貌。