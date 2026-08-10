紙箱搭展間 哈佛大學設計學院展覽移師台北

將台北作為亞洲巡迴首站，哈佛大學設計學院上半年推出的展覽移師來台，明天開展，以不同細小物件探討臨時公共空間的組成，也許是一把陽傘、一塊碎片或是一組燈管。

「臨時公共空間的臨時展覽」由哈佛大學設計學院教師傅雲、將加入哈佛設計學院教師團隊的鐘尤娜（Yona Chung）與建築師高采薇共同策展，台北場展覽與台灣設計研究院合作，開幕座談今天下午舉行。

高采薇以今天座談為例，指當眾人願意因關注同一議題而相聚，也是屬於臨時公共空間的一種，當人離去，空間本身又回歸私密狀態，很多臨時公共空間便是如此而來。展覽所敘說的正是設計師處於各種高度不確定中，如何以設計手法完善臨時公共空間，將日子過好。

當觀眾走進展場，可看見無數紙箱堆砌為不同展間或成為展台。高采薇說，紙箱本身象徵運送的概念，這些紙箱來自移工寄回家鄉的紙箱，也跟著展覽巡迴。討論空間，但展品不使用模型與圖紙，而是以碎片、圖像取代，每組參與展出團隊所帶來的都是真實的片段。

展覽集結30件作品，碎片如一盞霓虹燈、一件木構件、一塊外牆磁磚、一把紅白藍帆布的摺疊陽傘等，許多曾被設計者裝進隨身行李、親手越過海洋的物件。展覽預計在未來也將展出於香港、曼谷、首爾等城市。

「臨時公共空間的臨時展覽」明天起在台北松山文創園區台灣設計館01展間展出至10月4日。