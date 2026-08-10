聽新聞
0:00 / 0:00

從課堂連結量子科技現場 鴻海教育基金會攜北市教育局推高中量子教育

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
北市量子師培營參與教師於鴻海研究院離子阱實驗室參訪合影。圖／鴻海教育基金會提供
北市量子師培營參與教師於鴻海研究院離子阱實驗室參訪合影。圖／鴻海教育基金會提供

鴻海教育基金會自2020年起推動高中量子暑期營及教師培力營，並出版《量子科技入門》與科普漫畫《量子危機》，希望讓學生能以更容易親近的方式，逐步認識量子科技。今年更攜手台北市政府教育局，辦理「台北市高中量子計算暑期學習營」與「台北市初階量子科技教師培力營」，從啟蒙學生到賦能教師，建立高中量子教育的推動路徑。

鴻海教育基金會與台北市STEAM及新科技發展辦公室於8月6日至8月7日共同辦理「台北市初階量子科技教師培力營」，吸引超過40名北市公私立國中、高中職自然科、數學科、資訊科等領域教師報名參加。課程中，透過教學案例分享、核心概念講解與互動學習，協助了教師理解量子科技基礎概念與發展趨勢，並將抽象理論轉化為高中生比較容易了解的教學內容。

此外，基金會也與台北市STEAM及新科技發展辦公室於7月8日至7月10日共同辦理「台北市高中量子計算暑期學習營」，課程以量子計算入門為核心，結合理論基礎與實作體驗，引導高中學生認識量子計算、量子電腦，以及量子科技可能為人類社會帶來的影響。對許多學生而言，量子不再只是一個抽象難懂的名詞，而是可以透過課程、實作與參訪而逐步理解的學習內容。

無論是直接面向高中生的量子計算暑期學習營，或是希望透過培力老師而能讓量子教育多點開花的師培營，基金會都安排了參訪鴻海研究院的離子阱實驗室，帶領大家揭開離子阱實驗室的神秘面紗。

鴻海教育基金會執行長汪用和表示，量子科技是影響未來的重要科技，希望能讓學生儘早學習。鴻海教育基金會透過學生營隊啟發興趣、教師培力擴大教學能量，再結合實驗室參訪連結科技現場，期盼讓量子教育在高中校園中逐步發芽，培養更多具備未來競爭力的年輕世代。

北市量子科技教師培力營邀請中原大學助理教授黃琮暐擔任講師，帶領北市國、高中職教師認識量子科技基礎概念與教學應用。 圖／鴻海教育基金會提供
北市量子科技教師培力營邀請中原大學助理教授黃琮暐擔任講師，帶領北市國、高中職教師認識量子科技基礎概念與教學應用。 圖／鴻海教育基金會提供

鴻海研究院研究員帶領教師參訪離子阱實驗室。圖／鴻海教育基金會提供
鴻海研究院研究員帶領教師參訪離子阱實驗室。圖／鴻海教育基金會提供

鴻海 北市 教育局

延伸閱讀

中原量子資訊中心攜手鴻海台大 辦高中量子學習營為下個世代培育人才

科技向善、為教育搭橋 新代教育基金會深耕新竹十餘年

台灣實中辦學4大亮點一次看！籌備處揭牌 台大校長力挺「基礎科學好、後面才會好」

AI不只會聊天！金門高中生秀創意 海釣、秘境變智慧服務勇奪雙獎

相關新聞

從課堂連結量子科技現場 鴻海教育基金會攜北市教育局推高中量子教育

鴻海教育基金會自2020年起推動高中量子暑期營及教師培力營，並出版《量子科技入門》與科普漫畫《量子危機》，希望讓學生能以更容易親近的方式，逐步認識量子科技。今年更攜手台北市政府教育局，辦理「台北市高中量子計算暑期學習營」與「台北市初階量子科技教師培力營」，從啟蒙學生到賦能教師，建立高中量子教育的推動路徑。

將台灣美好音聲傳向世界 夢蓮花讚頌合唱團瑞典奪雙料金質獎冠軍

繼2023年南韓、2024年紐西蘭獲得雙金後，財團法人夢蓮花文化藝術基金會旗下「夢蓮花讚頌合唱團」，8月9日遠征瑞典赫爾辛堡，第三度登上世界舞台，榮獲「宗教組（Music of Spirit and Faith）」與「成人同聲組（Adult Choirs of Equal Voices）」雙料金質獎冠軍，再度將台灣的美好音聲傳向世界。

凱西文博會掀回憶殺 盼辦展與粉絲迎未來

插畫家凱西陳首度參展台灣文化創意博覽會品牌商展，吸引許多民眾直奔展會，有人看見她就落淚，也有人細數凱西如何相伴過去歲月，...

「狼教練」改名洗白仍可接觸兒少？ 南市議員批缺乏跨局處查核

台南市體育局今在議會業務報告，議員關注狼教練改名或藏身社區球隊，因缺乏跨局處查核勾稽制度，恐讓更多孩子受到傷害。要求市府跨局處趕緊建立「兒少工作證」制度，並結合跨局處進行勾稽；體育局表示，中央現正研議相關資格機制，未來可透過名單查核…

金漫獎入圍名單揭曉 麥人杰耕耘不輟40年獲特別貢獻獎

文化部今日揭曉第17屆金漫獎入圍名單，共計185件作品報名參賽，歷經初審及複審後，特別貢獻獎由資深漫畫家麥人杰獲得。

民團指台灣就業通青少年打工專區含高風險職缺 勞動部回應了

台灣少年權益與福利促進聯盟等團體今舉辦記者會，揭露「台灣就業通」的青少年打工專區包含許多高風險職缺。勞動部表示，台灣就業通受理事業單位求才登記時，將審核求才登記表、商工登記文件及職缺內容，確認符合勞動基準法及就業服務法規定後才得刊登，也會持續滾動檢討並優化專區功能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。