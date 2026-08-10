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國教院攜手運科中心 將優化體育課培育運科人才

中央社／ 台北10日電

國教院和運科中心簽署合作協議書，未來雙方將共享教學資源與研究成果，並針對體育課程優化、運科人才培育等領域展開合作，將運動科學向下扎根到學校教育。

國家教育研究院今天發布新聞稿指出，為深化運動科學與學校教育的專業對話及跨域共創與分享，國家教育研究院與國家運動科學中心正式簽署學術交流與合作協議書，開啟跨機構協作的新頁。

此次合作為期2年，合作內容涵蓋「學術研究與數據實證整合」、「課程資源與科普教材共創」，以及「健康體育人才與教育培訓」等面向，目的在具體回應第一線教育現場的需求，並為學生的健康體育學習鋪設更具適性與效能的成長路徑。

國家教育研究院院長林從一表示，國教院深耕教育研究與課程發展，運科中心則是國內推動運動科技與培育頂尖人才的核心，這次結盟不僅是跨域合作，更是將運動科學向下扎根到學校教育的重要契機。未來雙方將促進教學資源與研究成果的共享，並針對體育課程優化、運科人才培育及學生體能數據加值應用等領域展開深度合作。

國家運動科學中心董事長蔚順華提到，運科中心擁有數據、技術與影音素材，國教院擁有全國最頂尖的課程研發能力、覆蓋全台的「愛學網」平台與多元推廣管道，另有國中小校長、主任的培訓網絡，透過這次合作，希望讓頂尖的運動科學，完美落地到中小學的課堂裡。

運動 健康 體育

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