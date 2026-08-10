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「狼教練」改名洗白仍可接觸兒少？ 南市議員批缺乏跨局處查核

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
狼教練遭終身解聘仍可能轉戰民間，台南市議員林燕祝上午質詢體育局要求台南建立查核機制，不能改名就洗白。記者吳淑玲／翻攝
狼教練遭終身解聘仍可能轉戰民間，台南市議員林燕祝上午質詢體育局要求台南建立查核機制，不能改名就洗白。記者吳淑玲／翻攝

台南市體育局今在議會業務報告，議員關注狼教練改名或藏身社區球隊，因缺乏跨局處查核勾稽制度，恐讓更多孩子受到傷害。要求市府跨局處趕緊建立「兒少工作證」制度，並結合跨局處進行勾稽；體育局表示，中央現正研議相關資格機制，未來可透過名單查核。

議員林燕祝指出，台南市2024年到2026年，就有5位專任教練經性別事件調查確認，有2位終身解聘、3位管制一年，但她之前質詢揭發的2位狼師教練性侵4位學童，還申請法扶事件。「縣市合併以來發生過多少狼教練事件？是否換場域或改名就沒人管？離開校園是否會轉入地下，捅出更大的洞？」

林燕祝指出，運動部資料顯示有144位違法教練，涉及性平及暴力事件，但因缺乏跨部會勾稽，受傷害的孩子可能更多。他要求補上防護漏洞，應建立兒少工作證制度，並由教育局、體育局、社會局建立跨局處查核及勾稽制度，不能讓不適任教練只是換個名字、換個場域，就再次取得接觸孩子的機會。

林燕祝要求市府，將民間球隊、運動中心及課後社團納入管理，建立「兒少工作證」制度。凡帶領兒少活動的人員，進入場域前皆須完成性侵害、性騷擾及犯罪紀錄查核，並進行跨局處資料勾稽與定期更新，讓狼教練真正「離開學校，也離開兒少」。

針對市府場館、社區球隊及兒少活動的教練與相關工作人員，建立事前資格查核、定期複查、異常通報及禁止進場帶隊機制；同時全面清查租借公有運動場館從事兒少訓練的球隊、俱樂部及私人工作室，補上校園外的監管漏洞。

台南市體育局說明，運動教練考核多在學校端執行，資料主要由教育局掌握，後續將進行調取；也坦言，若涉及跨縣市任教，地方政府目前確實難以掌握外縣市教練的完整背景；中央現正研議相關資格機制，未來可透過名單查核。

台南市教育局表示，目前學校端針對教職員工及相關教練進用，於進用前均會至不適任教育人員相關系統進行查詢，若經查屬不得進用者就不會聘用。此外，針對現職人員，已規定每年需不定期進行更新查詢，如果發現有不適任情形也會立即予以解聘，以確保學生受教權益及校園安全。

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