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凱西文博會掀回憶殺 盼辦展與粉絲迎未來

中央社／ 台北10日電
2026台灣文博會品牌商展持續在台北南港展覽館1館進行，民眾無畏風雨入場，推車、手提袋裝滿戰利品。中央社
2026台灣文博會品牌商展持續在台北南港展覽館1館進行，民眾無畏風雨入場，推車、手提袋裝滿戰利品。中央社

插畫家凱西陳首度參展台灣文化創意博覽會品牌商展，吸引許多民眾直奔展會，有人看見她就落淚，也有人細數凱西如何相伴過去歲月，凱西陳期盼再透過展覽與粉絲們一起迎向未來。

品牌商展8日起開放民眾參觀，凱西陳攤位排隊人潮不斷，行經攤位民眾也會到大大的凱西背板興奮自拍，直喊「好懷念」，還有買了凱西商品送孩子的爸爸告訴女兒：「我以前也用她的日記本。」

不只參觀民眾，凱西陳攤位幫手是追隨多年粉絲，多有正職，多年前在凱西陳於台北市赤峰街開店時就已是每週固定造訪的常客，這次為幫忙凱西陳而請假、排休，足見經典IP魅力。

凱西陳告訴中央社記者，非常感動這些粉絲願在文博會時幫忙，當年開店時他們常造訪，這次一起參展，歷經困難過程。回顧赤峰街開店時期碰過許多客人，進門後常對著她哭泣，這次大部分粉絲很開心，但開心後也會突然掉淚、發抖。

「眼淚的理由蠻多，但是我覺得最大的原因就是知道自己回不去了，青春就是沒了。」凱西陳說，看過太多眼淚，粉絲流淚，她8成以上也跟著流，但當別人哭得厲害時，她反而會堅強起來，「希望我可以一直是這樣子的力量，雖然我自己也很需要力量，但如果你需要我，我可以先不哭。」

文博會參展，凱西陳訂攤位主題為「謝謝你，我的青春」，希望陪粉絲一同看見過去。凱西陳說，她將最早作品「白上衣，藍短褲」視覺製為背板，復刻當年筆記本，「我在感謝過去，我們一起處理完過去，才可以走下一步。」

凱西陳說，有些人問參展文博會後的規劃，她希望接下來可能辦展，裝進這些年經歷很多事的感覺，又怎樣去了解真正活在當下，如出國前趕時間吃美食、看美景，會讓人變得珍惜現在，「如果我們把現在做得很好，那未來通通都是禮物，我們曾經努力，才能笑著談過去。」

凱西陳說，這次參展與眾人感謝過去，就是好好為過去打上漂亮蝴蝶結，迎接未來的禮物。

粉絲 自拍 插畫家

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