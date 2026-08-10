審計處點名台南竟過半學校沒開游泳課程 體育局：努力媒合

台南市體育局去年投入近 4900 萬元推動游泳教學及泳池整建，執行率高達 93.72%，但根據審計部台南市審計處調查，卻仍有超過半數學校未開課，學生水域安全教育出現嚴重缺口；議員李宗霖要求體育局說明預算運用成效，並提出提升課程涵蓋率、縮短城鄉差距及強化管考機制的具體期程。

李宗霖上午在議會民政教育部門業務報告質詢體育局時指出，根據審計部台南市審計處調查，截至 2024 年底，全市 277 所高中、國中及國小中，僅25校設有游泳池，占比僅 9.03%；113 年度更有 143 所學校（占全市逾五成）完全未辦理游泳課程，另有 66 所國小及 4 所國中游泳教學節數未達中央建議標準。

體育局主任秘書王藝霖回應，目前學校推動游泳課的主要挑戰在於課程排定。因包含交通接駁、熱身與實際下水，學生往返一次即需耗費四節課，實際教學時間約兩節課。

為突破困境，體育局正積極促成各校與周邊設有泳池的學校合作。目前游泳課涵蓋率已逐年提升，開課學校從 2025 年的 141 所增加至 2026 年的 150 所。

針對過去學校招標與合作經驗不足之處，體育局已主動介入輔導；偏遠地區則參考嘉義「中央學校主導招標」的模式，預計於溪北地區設立示範點辦理。

李宗霖表示，游泳教育不只是運動課程，更是攸關學生水域安全與自救能力的重要教育。台南擁有漫長海岸線及眾多水域環境，體育局有責任讓每位學生都具備基本游泳與自救能力，絕不能因泳池不足、交通接駁或救生員缺乏，進而影響學生的受教權益。