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金漫獎入圍名單揭曉 麥人杰耕耘不輟40年獲特別貢獻獎

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
麥人杰獲第17屆金漫獎特別貢獻獎得主。圖／麥人杰提供
麥人杰獲第17屆金漫獎特別貢獻獎得主。圖／麥人杰提供

文化部今日揭曉第17屆金漫獎入圍名單，共計185件作品報名參賽，歷經初審及複審後，特別貢獻獎由資深漫畫家麥人杰獲得。

文化部表示，得獎名單預計於10月下旬的頒獎典禮現場公布，將於決審中選出「漫畫新人獎」、「跨域應用獎」、「漫畫編輯獎」、「年度漫畫獎」、「金漫大獎」等各獎項，總獎金共275萬元，並於國家漫畫博物館東側園區同步辦理金漫獎入圍作品主題特展。

評審團表示，特別貢獻獎得主麥人杰於創作界耕耘不輟40年，橫跨漫畫、動畫、設計等多領域，題材靈活不拘且筆觸獨具一格。出道至今，不僅引領台灣本土漫畫黃金年代，更成功將漫畫推向國際，並且致力於原創IP發展，展現台灣漫畫家的豐沛能量與開創精神，對於台灣漫畫發展貢獻良多。

就總體參賽趨勢，評審團表示，今年的參賽作品中，頁漫包含多元風格與題材，內容擴及在地文化或日常經驗，條漫則以手機閱讀模式建立敘事與視覺風格，有越來越多令人印象深刻的佳作出現；至於長篇連載，近年在漫畫家、出版社、讀者及各方堅持及努力累積之下，也陸續出現難以忽視的作品。

文化部表示，「漫畫新人獎」、「年度漫畫獎」及「金漫大獎」獎項得主，將可申請文化部提供的「下一本作品」60萬元獎勵，接續創作下一本精采漫畫。文化部今年也持續辦理「青漫獎」，歡迎具中華民國國籍高中職在學學生（含實驗教育機構），或符合年紀（2008年1月1日至2010年12月31日）的青年，即日起至10月2日踴躍報名。

本屆金漫獎特別邀約第16屆金漫大獎得主狼七，與策展團隊玩味創研共同創作主視覺，文化部後續也將針對入圍及得獎作品，辦理主題特展、獲選書展及線上線下推廣活動。相關資訊將陸續公布於金漫獎官方網站（https://gca.moc.gov.tw）與金漫獎粉絲專頁（https://www.facebook.com/GoldenComic）。

文化部 金漫獎 漫畫 台灣

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