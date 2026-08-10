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民團指台灣就業通青少年打工專區含高風險職缺 勞動部回應了

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
民團今舉辦記者會，揭露「台灣就業通」的青少年打工專區包含許多高風險職缺。勞動部表示，將持續滾動檢討並優化專區功能。圖／聯合報系資料照
民團今舉辦記者會，揭露「台灣就業通」的青少年打工專區包含許多高風險職缺。勞動部表示，將持續滾動檢討並優化專區功能。圖／聯合報系資料照

台灣少年權益與福利促進聯盟等團體今舉辦記者會，揭露「台灣就業通」的青少年打工專區包含許多高風險職缺勞動部表示，台灣就業通受理事業單位求才登記時，將審核求才登記表、商工登記文件及職缺內容，確認符合勞動基準法及就業服務法規定後才得刊登，也會持續滾動檢討並優化專區功能。

勞動部表示，台灣就業通受理事業單位求才登記時，將審核求才登記表、商工登記文件及職缺內容，確認符合勞基法如最低工資、休假規定，以及就服法的無就業歧視等規定後始刊登。另於事業單位介紹頁提供違反勞動法令紀錄查詢，介接勞動部系統，供求職者參考評估，以維護青年求職安全。

此外，因專區服務對象涵蓋不同年齡層青年及少年，為強化未成年勞工求職安全，已於專區設置相關警示機制，提醒未滿18歲少年注意相關勞動權益保障。針對民間團體建議，將持續滾動檢討並優化專區功能。

勞動部指出，對於15至18歲有就業意願的弱勢青年，勞動部公立就業服務機構可依其個別情形與特殊需求，提供專人就業服務。另也積極推動少年就業力準備計畫，結合社政、教育、司法等相關部會資源及民間團體力量，提供專人個別化輔導，透過就業諮詢、職涯探索、職場體驗、職業訓練、技能檢定等服務，幫助少年做好就業前準備及提升就業能力。並將持續開發青少年友善廠商及多元職缺，強化友善職場。

勞動部 打工 職缺 青少年 求職

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