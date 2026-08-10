教部推校園心理健康計畫 修通識課人數逾5萬名

教育部補助大專推動校園心理健康促進計畫，申請校數從110年的112校增至今年的135校，心理健康相關通識課從110年逾3.5萬名學生修課，成長至113年逾5萬名學生修課。

教育部今天發布新聞稿指出，為積極提升學生心理健康，教育部自民國110年起補助大專校院推動校園心理健康促進計畫，並自今年將社會情緒學習融入，協助學校透過課程教學及活動參與等方式，協助學生學習自我覺察、自我管理、社會覺察、人際關係技巧等社會情緒學習核心能力。

教育部表示，綜觀整體計畫執行情形，從申請校數的提升（110年補助112校、今年補助135校），顯示大專對心理健康促進計畫有穩定且持續的需求；以110至113年開設心理健康相關的通識教育課為例，110年有479門、逾3.5萬名學生修課，113年有686門、逾5萬名學生修課。

在動態活動部分，教育部提到，114年辦理超過5000場的校園心理健康知能活動，各校計畫各具特色，例如台鋼科技大學讓學生透過母親節點心DIY手作甜點，實踐「做中學」與「以行動傳愛」；樹德科技大學辦理「樹德天使守護計畫」，培訓具備敏感度與關懷能力的學生，讓同學在第一時間就能被陪伴與注意。

教育部也期盼，大專校院持續發展具學校特色的社會情緒學習與校園心理健康促進計畫，以提升學生心理韌性，營造溫馨關懷的校園氛圍。