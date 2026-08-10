快訊

失業勞工注意！打工收入超過最低工資 不得請領失業給付

吃飯會暈碳嗎？營養師挑戰連吃一週身體變化 揭控制血糖關鍵

駐日內瓦處長宴米其林害錯過班機！遭爆多花百萬公帑 王正旭回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

教部推校園心理健康計畫 修通識課人數逾5萬名

中央社／ 台北10日電

教育部補助大專推動校園心理健康促進計畫，申請校數從110年的112校增至今年的135校，心理健康相關通識課從110年逾3.5萬名學生修課，成長至113年逾5萬名學生修課。

教育部今天發布新聞稿指出，為積極提升學生心理健康，教育部自民國110年起補助大專校院推動校園心理健康促進計畫，並自今年將社會情緒學習融入，協助學校透過課程教學及活動參與等方式，協助學生學習自我覺察、自我管理、社會覺察、人際關係技巧等社會情緒學習核心能力。

教育部表示，綜觀整體計畫執行情形，從申請校數的提升（110年補助112校、今年補助135校），顯示大專對心理健康促進計畫有穩定且持續的需求；以110至113年開設心理健康相關的通識教育課為例，110年有479門、逾3.5萬名學生修課，113年有686門、逾5萬名學生修課。

在動態活動部分，教育部提到，114年辦理超過5000場的校園心理健康知能活動，各校計畫各具特色，例如台鋼科技大學讓學生透過母親節點心DIY手作甜點，實踐「做中學」與「以行動傳愛」；樹德科技大學辦理「樹德天使守護計畫」，培訓具備敏感度與關懷能力的學生，讓同學在第一時間就能被陪伴與注意。

教育部也期盼，大專校院持續發展具學校特色的社會情緒學習與校園心理健康促進計畫，以提升學生心理韌性，營造溫馨關懷的校園氛圍。

校園 通識課 教育部

延伸閱讀

國教警訊！高中職生丟學籍 10年增1.5萬人

泰90天內推校園安全標準 槍擊案後全國加強心理篩檢

師培教學實踐研究加碼 每案最高補助32萬元

台師大教檢應屆通過率破9成 15系所全數過關

相關新聞

青少年職災給付是整體2.4倍！民團揭台灣就業通專區2成職缺高風險

暑假期間，許多青少年開始尋找打工機會，政府公共就業平台「台灣就業通」設有青少年打工專區，許多青少年也在其中尋找打工。民團今舉辦記者會揭露，該平台的369筆職缺中，平均每5筆職缺就有約1筆需要進一步檢視，包含夜間及輪班、搬運、高處、高溫、機械操作、配送、保全等危險或有害工作，其中15至19歲的職災傷病給付更高於全體就業人口平均的2.4倍。

總預算創新高公教退撫基金卻吃緊 11公教團體籲補340億元缺口

總統賴清德於總統府員工家庭日時宣示投資未來、高呼「此時不生，更待何時」，並細數0至18歲每月5000元成長津貼已編入創新高的116年中央政府總預算。對此，11公教團體表示，政府既有財政能力投資下一代，更應履行公教人員法定雇主責任，正視退撫基金財務缺口，呼籲行政院在提出116年度中央政府總預算案前，盡速補回連續3年「短編」的退撫撥補預算，一次補足累計340億元缺口，並依法足額撥補，確保退撫制度永續。

金漫獎入圍名單揭曉 麥人杰耕耘不輟40年獲特別貢獻獎

文化部今日揭曉第17屆金漫獎入圍名單，共計185件作品報名參賽，歷經初審及複審後，特別貢獻獎由資深漫畫家麥人杰獲得。

民團指台灣就業通青少年打工專區含高風險職缺 勞動部回應了

台灣少年權益與福利促進聯盟等團體今舉辦記者會，揭露「台灣就業通」的青少年打工專區包含許多高風險職缺。勞動部表示，台灣就業通受理事業單位求才登記時，將審核求才登記表、商工登記文件及職缺內容，確認符合勞動基準法及就業服務法規定後才得刊登，也會持續滾動檢討並優化專區功能。

台師大教檢應屆通過率破9成 15系所全數過關

教育部主辦的115年度高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試成績日前揭曉，國立台灣師範大學共有474名應屆師資生報考、430人通過，應屆通過率達90.72％，較今年全國總通過率55.89％高出34.89個百分點，再度突破九成。其中，英語學系、化學系、地理學系等15個系所應屆師資生全數通過，通過率達100％。

數位防線／平板進校園先補3防線 別放孩子在演算法汪洋

一台平板進教室，帶來的不只是數位教材，也改變老師的備課、管理與親師互動。當政策跑得比教室快，開機率成為KPI，若沒有足夠教育與防護，孩子恐被放逐在演算法汪洋中，平板也可能從學習工具變成新的校園管理負擔，這才是校園數位轉型最現實的考驗。學者提醒，校園至少要補上三道防線。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。