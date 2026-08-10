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總預算創新高公教退撫基金卻吃緊 11公教團體籲補340億元缺口

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
11大公教團體呼籲政府依法足額撥補退撫基金，儘速補回連續3年「短編」累計340億元缺口，確保退撫制度永續。圖／台教產提供
11大公教團體呼籲政府依法足額撥補退撫基金，儘速補回連續3年「短編」累計340億元缺口，確保退撫制度永續。圖／台教產提供

總統賴清德於總統府員工家庭日時宣示投資未來、高呼「此時不生，更待何時」，並細數0至18歲每月5000元成長津貼已編入創新高的116年中央政府總預算。對此，11公教團體表示，政府既有財政能力投資下一代，更應履行公教人員法定雇主責任，正視退撫基金財務缺口，呼籲行政院在提出116年度中央政府總預算案前，盡速補回連續3年「短編」的退撫撥補預算，一次補足累計340億元缺口，並依法足額撥補，確保退撫制度永續。

台灣教育產業工會、台灣公務革新力量聯盟、台南市教育產業工會、高雄市教師職業工會、屏東縣教育產業工會、宜蘭縣教師職業工會、基隆市教師職業工會、苗栗縣各級學校產業工會、新竹市教師職業工會、新竹縣各級學校產業工會、澎湖縣教師職業工會聯合發布新聞稿，呼籲政府盡速導正連續3年「短編」退撫撥補預算的情況，依法足額撥補退撫基金，以維持基金穩健運作，保障基層公教人員權益。

公教團體指出，根據最新公布的退撫基金第9次精算報告，退撫基金財務持續升高。公務人員退撫基金預估用盡年限已由第8次精算的2049年提前至2045年，縮短4年；若採10年撥補方案，每年應撥補201億元。教育人員退撫基金則由2045年提前至2042年，縮短3年，每年應撥補136億元。

公教團體進一步指出，根據退撫基金2025年決算報告，精算未來50年的負債高達4.1兆元，儘管近年基金投資績效增加可提存金額約1.2兆元，潛藏負債仍高達2.9兆元。台教產理事長郭彥成表示，主計總處先前向立法院報告時，僅以公教新制實施初期2024年至2026年約104億元的缺口作為說明，未完整呈現退撫基金整體財務狀況，營造政府撥補已足夠的假象。

公教團體說，自2018年7月實施年改以來，截至2025年累積節省金額高達3960.2億元。然而，這筆龐大金額從來不是政府主動撥補的財政資源，而是全體公教人員「少領、樽節」自身法定退休給付，從基金水庫中省下來的血汗錢。

郭彥成表示，政府每年穩定編列高達1300億元預算撥補勞保基金，展現維護勞工權益的決心；反觀攸關數十萬公教人員權益的退撫基金，政府身為負擔65％法定責任的雇主，行政部門卻連續3年未依法足額編列撥補預算，導致3年間累計缺口高達340億元。

郭彥成指出，政府若帶頭規避法定撥補義務，不僅嚴重損及法制精神，也違背照顧基層公教人員的核心意旨。公教團體要求行政院，應嚴格遵守公教退撫相關法律的立法精神，並尊重退撫基金精算報告所呈現的財務數據。

為維護制度永續與基層權益，公教團體於行政院院會提出總預算案前夕，提出以下3點訴求：

1.補回欠帳並足額撥補：行政院與主計總處應停止以數字遊戲美化現況。面對高達2.9兆元的潛藏負債，政府除應全數落實第九次精算報告提出的10年撥補方案外，更必須將這三年預算短編所累積、高達340億元的撥補缺口一次補齊，確實扛起65%的法定雇主義務。

2.總統喊投資未來，更應先顧好現職：總統高喊「此時不生」，公教團體則反問賴政府，「此時不撥足，更待何時」？請政府拿出投資未來的魄力，優先解決公教退撫基金缺口，讓現職人員安心打拚、無後顧之憂。

3.公教團體呼籲朝野強力監督：懇請立法院朝野黨團在審查中央政府116年總預算時嚴格把關，強力監督行政院補足連續三年短編累積的340億元與各項撥補預算，共同捍衛公教人員退休權益。

退撫基金 公教 總預算 賴總統

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