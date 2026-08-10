青少年職災給付是整體2.4倍！民團揭台灣就業通專區2成職缺高風險

暑假期間，許多青少年開始尋找打工機會，政府公共就業平台「台灣就業通」設有青少年打工專區，許多青少年也在其中尋找打工。民團今舉辦記者會揭露，該平台的369筆職缺中，平均每5筆職缺就有約1筆需要進一步檢視，包含夜間及輪班、搬運、高處、高溫、機械操作、配送、保全等危險或有害工作，其中15至19歲的職災傷病給付更高於全體就業人口平均的2.4倍。

台灣少年權益與福利促進聯盟今與台灣勞工陣線、台灣職業安全健康連線等舉辦「台灣就業通，少年工作敢會通？青少年打工專區職缺風險調查記者會」，公布台灣就業通「青少年打工專區」職缺觀察結果。

台少盟秘書長張祐嘉表示，本次共分析台灣就業通青少年打工專區369筆公開職缺，其中63筆職缺可能涉及未成年危險或有害工作，需進一步複驗查核，占全部職缺 17.1%；另有 16 筆高度疑似涉及未成年危險或有害工作，占 4.3%，2類合計79筆，占全部369筆職缺21.4%。

台灣勞工陣線教育推廣部主任馬明毅指出，「台灣就業通」作為政府成立的就業平台，理應發揮比商業人力銀行更高的安全把關責任，然而現行平台設計卻流於形式，分流機制失靈導致青少年專區竟出現需要年資、證照、甚至中高齡方案的相關職缺，這不僅讓「就業服務法」的保障就業不利對象精神形同虛設，更將處於茫然狀態的青少年推向高風險環境，恐導致人財兩失。

台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎也指出，根據勞動部2025年資料換算，15至19歲就業人口中，每千人約有10.2件職災傷病給付，約為全體就業人口平均每千人4.29件的2.4倍，顯示青少年工作者面臨的職災風險明顯高於整體勞工。

政治大學法律系副教授林佳和表示，根據紀錄片揭露，美國每年超過50人在上班第1天就死於工作現場，其中絕大多數人是此生第一份工作，而多數都是打工青少年，因此對就業青少年必須有更完整、更細膩的勞動保護體系，特別是對於不利於青少年身心健康暨成長的夜間、危險、輪班、處於沈重的交通或其他壓力的工作，必須配套明確的禁止管制規範，但國內實體的青少年勞動保護體系至今仍付之闕如，台灣就業通在提供就業資訊上的幾乎不設防，突顯我國對於青少年的勞動保護，存著多麼可怕的缺漏與輕忽。

台少盟理事長王世欽呼籲，勞動部與勞動力發展署應重新檢視台灣就業通青少年打工專區的設計，篩選機制不能只是形式，青少年需要的是一個真正以兒少權益、數位友善與勞動安全為核心的求職入口。