台師大教檢應屆通過率破9成 15系所全數過關

教育部主辦的115年度高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試成績日前揭曉，國立台灣師範大學共有474名應屆師資生報考、430人通過，應屆通過率達90.72％，較今年全國總通過率55.89％高出34.89個百分點，再度突破九成。其中，英語學系、化學系、地理學系等15個系所應屆師資生全數通過，通過率達100％。

台師大校長宋曜廷表示，教師人才培育不只是取得教師資格，更重要的是具備面對未來教育現場的專業能力。他指出，人工智慧可以協助教師處理部分工作，卻無法取代教師理解學生、引導思考、建立關係，以及進行專業與倫理判斷的角色。面對教師退休、區域及類科師資供需差異，以及AI快速改變教學樣貌，師資培育大學應守住專業標準，並與中央、地方及學校建立從職前培育、教育實習到初任教師支持與專業發展的完整系統。

台師大培育範疇涵蓋中等教育、國民小學、特殊教育及幼兒教育，並設有25個中等教育師資培育類科，每年培育約1100名師資生。本次中等教育應屆通過率90.26％、幼兒教育91.67％、特殊教育96.55％、國民小學91.67％，各類科通過率均超過九成。

台師大師資培育學院院長劉宇挺表示，教師資格考試是成為教師的重要門檻，但並非衡量師資培育品質的唯一指標。他指出，真正的教師工作還包括理解學生差異、設計教學、經營班級、與家長溝通，以及面對教育現場各種複雜判斷，「真正要問的，不只是學生能不能考過，而是大學有沒有讓他們做好走進教室的準備。」因此，台師大除了重視教檢成果，也持續推動課程與教育現場接軌。

為協助不同專業背景的師資生準備教師資格考試，台師大師資培育學院整合各培育系所資源，推動同儕讀書社群、學長姐陪伴、模擬測驗、試題解析及困難概念分析，並依各系所需求提供分眾輔導。

師培學院副院長葉怡芬表示，大規模、多類科的師資培育不能只依靠單一標準化模式，「每位師資生都有不同的專業背景，也有不同的學習需求。我們希望建立的是能夠看見學生差異的支持系統。」今年工業教育學系通過率90％、音樂學系91.67％、體育與運動科學學系87.50％，均較過去有明顯進步，也顯示差異化輔導逐步發揮成效。

在師資培育課程方面，台師大近年推動「臨床前移」，讓師資生透過觀課、試教、共同備課及學校服務，提早接觸真實教學情境，並規劃推動師培導師制度，串聯大學教師、中小學教師及實習輔導教師。

師培學院副院長郝永崴表示，「我們希望把進入教室這件事提前，讓師資生在大學階段，就有機會接觸學生差異、教學決策與班級互動，並在有支持的情況下嘗試、反思與調整。」

此外，台師大自2026年起將26個教育專業學分納入畢業學分計算，在不降低專業標準的前提下，減少學生額外修課負擔，並透過學士後教育學分班、公費碩士專班等多元管道，回應不同階段的師資培育需求。

師資培育資源也持續由校園走向地方。台師大近年與地方政府及中小學深化合作，推動師資生見習與實習、教師專業成長、共同備課及課程研發，並參與籌設「雲林縣立臺灣師大高級中等學校」。

師資培育學院副院長張民杰表示，「真正的師資培育，不可能只在大學校園裡完成。」他指出，台師大希望透過教師研習、共同備課、師資生見實習及課程合作，讓大學教育資源進入地方，也讓第一線教育現場經驗回到師資培育體系。