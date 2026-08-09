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「傳燈六十百年仰望」紀念展登場 回顧星雲弘法足跡

中央社／ 台北9日電

佛光山推出「傳燈六十－百年仰望」紀念特展，今天在佛光緣美術館台北館舉行開幕式，現場以豐富圖文與充滿創意的互動展區，回顧星雲大師一生弘法足跡

現場包括佛光山文化院長依空法師、佛光緣美術館台北館館長滿謙法師、前北美館與史博館館長黃光男等上百來賓出席。

根據佛光緣美術館發布新聞稿，展覽核心以「星雲大師10大時期」為主軸，完整呈現大師從農村孩童到創建佛光山、推動人間佛教的生命軌跡。

展覽也梳理星雲「以文化弘揚佛法、以教育培養人才、以慈善福利社會、以共修淨化人心」4大宗旨，說明佛光山60年來如何從一片荒地，逐步發展為全球近300所寺院道場、27所佛教學院、5所大學及27所美術館規模的心路歷程。

佛光山寺住持心保和尚在展覽序言中表示，佛光山60年來弘法事業，「都是在大師的帶領下，大家一點一滴，一步一腳印，聚沙成塔」；佛光緣美術館全球分館總館長如常法師也指出，大師開山之初帶著一個「初中畢業、連建築圖都不會畫的木工」，兩人以樹枝在地上邊畫圖邊討論，一步步推進近300座寺院的興建。

此次展覽除靜態展示，並規劃「和星雲大師合影」、「我想對星雲大師說」、疊色紀念明信片套印、拓印區、祈願樹等多項互動體驗，展期中館內大師著作並享88折優惠。

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