快訊

失業勞工注意！打工收入超過最低工資 不得請領失業給付

吃飯會暈碳嗎？營養師挑戰連吃一週身體變化 揭控制血糖關鍵

駐日內瓦處長宴米其林害錯過班機！遭爆多花百萬公帑 王正旭回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

光州雙年展電子文宣不見Taiwan 文化部抗議

中央社／ 台北9日電

2026年光州雙年展9月登場，國美館首度申請參展，以Taiwan Pavilion名稱持續往來，但電子文宣出爐後，卻不見Taiwan，僅以國美館英文館名取代。文化部今天表示嚴正抗議。

點進光州雙年展臉書（Facebook）所附連結，可見電子官方文宣海報上列出參展單位、國家與機構英文名稱，像是巴西、義大利、中國等，其中NTMOFA便是國立台灣美術館的英文縮寫。

針對目前光州雙年展文宣僅以國美館館名縮寫NTMOFA，未以TAIWAN呈現情況，文化部已請駐外單位及國美館持續與主辦單位嚴正表達抗議，文化部也透過駐外單位重申台灣立場。文化部今天向媒體進一步說明，國美館從展覽提案、簽署合約到前期籌備，與主辦單位間都持續以Taiwan Pavilion名稱進行往來。

文化部表示，在後續所有溝通中，國美館始終堅定表達應使用Taiwan名稱，目前展覽籌備工作仍進行中，各項展覽文宣及展場標示等，將堅持維持使用Taiwan Pavilion名稱，國美館同時間也與策展人、各參展藝術家進行意見交換，後續相關進展或決定，文化部及國美館都將適時公開對外說明。

文化部表示，光州歷經1980「五一八民主化運動（光州事件）」，不僅是一座具有深刻歷史重量的城市，更是亞洲民主記憶中不可忽視的座標。此次國美館首度主動申請參展，文化部認為，能在同樣具有民主自由價值的城市，以藝術進行溝通、對話，更顯其意義，所以文化部一直堅定地支持國美館參展及面對各項挑戰。

文化部強調，對於台灣文化走向世界，一直面臨各種干預與壓制，更讓文化部理解，台灣文化已經在世界成為一股不可忽視的力量，因此，台灣更不會放棄持續以文化告訴世界，台灣對自由民主價值的追求。

文化部期盼，同樣位處具有深刻追求民主自由歷史的光州，其雙年展主辦單位，應尊重台灣是一個主權獨立的國家，更必須理解沒有任何一個國家應該對其他國家進行任何形式的干預及壓制，尤其藝術、文化是源自於每個國家土地、人民最真實的力量，絕無可能以任何動作輕易抹除。

文化部 英文 義大利

延伸閱讀

擴大台灣文化版圖！2027百大文化基地徵選起跑 打造千里文化森林

文化部推終戰八十特展 回溯戰後來時路

2027百大文化基地徵選起跑 落實「千里文化森林」

李逸洋未出席長崎原爆典禮 抗議席次安排矮化國格

相關新聞

青少年職災給付是整體2.4倍！民團揭台灣就業通專區2成職缺高風險

暑假期間，許多青少年開始尋找打工機會，政府公共就業平台「台灣就業通」設有青少年打工專區，許多青少年也在其中尋找打工。民團今舉辦記者會揭露，該平台的369筆職缺中，平均每5筆職缺就有約1筆需要進一步檢視，包含夜間及輪班、搬運、高處、高溫、機械操作、配送、保全等危險或有害工作，其中15至19歲的職災傷病給付更高於全體就業人口平均的2.4倍。

總預算創新高公教退撫基金卻吃緊 11公教團體籲補340億元缺口

總統賴清德於總統府員工家庭日時宣示投資未來、高呼「此時不生，更待何時」，並細數0至18歲每月5000元成長津貼已編入創新高的116年中央政府總預算。對此，11公教團體表示，政府既有財政能力投資下一代，更應履行公教人員法定雇主責任，正視退撫基金財務缺口，呼籲行政院在提出116年度中央政府總預算案前，盡速補回連續3年「短編」的退撫撥補預算，一次補足累計340億元缺口，並依法足額撥補，確保退撫制度永續。

金漫獎入圍名單揭曉 麥人杰耕耘不輟40年獲特別貢獻獎

文化部今日揭曉第17屆金漫獎入圍名單，共計185件作品報名參賽，歷經初審及複審後，特別貢獻獎由資深漫畫家麥人杰獲得。

民團指台灣就業通青少年打工專區含高風險職缺 勞動部回應了

台灣少年權益與福利促進聯盟等團體今舉辦記者會，揭露「台灣就業通」的青少年打工專區包含許多高風險職缺。勞動部表示，台灣就業通受理事業單位求才登記時，將審核求才登記表、商工登記文件及職缺內容，確認符合勞動基準法及就業服務法規定後才得刊登，也會持續滾動檢討並優化專區功能。

台師大教檢應屆通過率破9成 15系所全數過關

教育部主辦的115年度高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試成績日前揭曉，國立台灣師範大學共有474名應屆師資生報考、430人通過，應屆通過率達90.72％，較今年全國總通過率55.89％高出34.89個百分點，再度突破九成。其中，英語學系、化學系、地理學系等15個系所應屆師資生全數通過，通過率達100％。

數位防線／平板進校園先補3防線 別放孩子在演算法汪洋

一台平板進教室，帶來的不只是數位教材，也改變老師的備課、管理與親師互動。當政策跑得比教室快，開機率成為KPI，若沒有足夠教育與防護，孩子恐被放逐在演算法汪洋中，平板也可能從學習工具變成新的校園管理負擔，這才是校園數位轉型最現實的考驗。學者提醒，校園至少要補上三道防線。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。