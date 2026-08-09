光州雙年展電子文宣不見Taiwan 文化部抗議

2026年光州雙年展9月登場，國美館首度申請參展，以Taiwan Pavilion名稱持續往來，但電子文宣出爐後，卻不見Taiwan，僅以國美館英文館名取代。文化部今天表示嚴正抗議。

點進光州雙年展臉書（Facebook）所附連結，可見電子官方文宣海報上列出參展單位、國家與機構英文名稱，像是巴西、義大利、中國等，其中NTMOFA便是國立台灣美術館的英文縮寫。

針對目前光州雙年展文宣僅以國美館館名縮寫NTMOFA，未以TAIWAN呈現情況，文化部已請駐外單位及國美館持續與主辦單位嚴正表達抗議，文化部也透過駐外單位重申台灣立場。文化部今天向媒體進一步說明，國美館從展覽提案、簽署合約到前期籌備，與主辦單位間都持續以Taiwan Pavilion名稱進行往來。

文化部表示，在後續所有溝通中，國美館始終堅定表達應使用Taiwan名稱，目前展覽籌備工作仍進行中，各項展覽文宣及展場標示等，將堅持維持使用Taiwan Pavilion名稱，國美館同時間也與策展人、各參展藝術家進行意見交換，後續相關進展或決定，文化部及國美館都將適時公開對外說明。

文化部表示，光州歷經1980「五一八民主化運動（光州事件）」，不僅是一座具有深刻歷史重量的城市，更是亞洲民主記憶中不可忽視的座標。此次國美館首度主動申請參展，文化部認為，能在同樣具有民主自由價值的城市，以藝術進行溝通、對話，更顯其意義，所以文化部一直堅定地支持國美館參展及面對各項挑戰。

文化部強調，對於台灣文化走向世界，一直面臨各種干預與壓制，更讓文化部理解，台灣文化已經在世界成為一股不可忽視的力量，因此，台灣更不會放棄持續以文化告訴世界，台灣對自由民主價值的追求。

文化部期盼，同樣位處具有深刻追求民主自由歷史的光州，其雙年展主辦單位，應尊重台灣是一個主權獨立的國家，更必須理解沒有任何一個國家應該對其他國家進行任何形式的干預及壓制，尤其藝術、文化是源自於每個國家土地、人民最真實的力量，絕無可能以任何動作輕易抹除。