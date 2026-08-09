《勸世三姊妹》5萬張門票搶光 9月前進百老匯讀劇

在台灣多次創下票房秒殺紀錄的原創音樂劇「勸世三姊妹」，本月將展開的全台32場巡演5萬張門票已完售，9月將於美國紐約展開第2次讀劇，可望於年底確認百老匯英語版劇本。

根據Sonicues躍演劇團今天發布新聞稿，躍演團長暨執行長侯淙仁宣布這項訊息，同時表示「勸世三姊妹」本月展開第3度回歸巡演。此次全台北中南共32場、逾5萬張門票早鳥即完售，再次為本土音樂劇寫下票房里程碑。

新聞稿指出，曾製作榮獲劇場界最高榮耀東尼獎的美國百老匯製作人丁墾（Ken Dingledine）曾表示，一齣異國音樂劇要成功在百老匯落地，不僅在本地必須是現象級的作品，更需要5至10年的籌備期，以及高達1800萬至2000萬美元（約新台幣5.8億至6.5億元）的巨額資金投入。

面對高難度的國際賽局，3年前受躍演劇團創辦人曾慧誠邀請加入劇團的侯淙仁表示，「不能因為台灣的市場不大就放棄，要放眼國際挑戰更大的市場跟機會。」憑藉過去擔任藝人經紀人、音樂製作人及索尼音樂統籌等豐富的跨國合作背景，全力為劇團帶入跨界資源，讓劇團以具備商業規模的企業藍圖，以「國家隊」之姿與國際市場對等接軌。

新聞稿指出，「勸世三姊妹」前進百老匯只是其中一步，躍演期許能帶領更多優秀作品走向國際。

此外，躍演在半導體設備大廠「志聖工業」支持下，打造位於林口全新基地、占地逾百坪的專業排練與辦公空間，志聖工業總經理梁又文無法接受團隊辦公室擠在菜市場狹小的閣樓裡，甚至需要側身踩過老舊水溝蓋才能進入排練場。新基地讓劇團人員、演員與行政團隊擁有安全、正常且符合商業規模的排練與辦公環境。