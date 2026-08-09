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12歲台灣學子陳鈞甯 獲德青少年鋼琴大賽冠軍

中央社／ 台北9日電

年僅12歲，台灣鋼琴學子陳鈞甯獲德國艾特林根國際青少年鋼琴大賽」（International Competition for Young Pianists Ettlingen）A組冠軍，展現超齡琴藝。

陳鈞甯指導老師也是鋼琴家嚴俊傑透過新聞稿表示，艾特林根國際青少年鋼琴大賽的意義從來不只是「少年比賽」，它更像是一扇讓國際樂壇提前看見下一世代音樂家的窗口，包括鋼琴家郎朗、王羽佳、吉爾特伯格（Boris Giltburg）、萊維特（Igor Levit）與金善昱等都曾在該大賽中脫穎而出。

值得一提的是，B組賽事由長年在台灣成長、接受音樂教育的韓籍青年鋼琴家李在鎔（Jaeyong Lee）摘下第一名，今年將赴美茱莉亞音樂院（The JuilliardSchool）繼續深造。兩位首獎得主都曾參與國際大師鋼琴藝術節（International Maestro Piano Festival）音樂會與國際大師課程。

創立於1988年的艾特林根國際青少年鋼琴大賽，每兩年於德國艾特林根（Ettlingen）舉辦一次，2026年正逢創辦38年、第20屆賽事。今年吸引來自全球39個國家、437位年輕鋼琴家報名，經過錄音預選後，85人獲選前往德國參加現場賽事，競爭激烈。

賽事分為兩個年齡組別，A組為15歲以下，B組為22歲以下。比賽不僅考驗演奏技巧，更重視音樂成熟度、個人藝術性與完整的舞台能力，因此長期以來被視為世界青年鋼琴人才的重要指標。

鋼琴 青少年 冠軍

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