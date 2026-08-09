特教與弱勢青年赴西班牙　挑戰百公里徒步朝聖之路

在青年百億海外圓夢基金計畫支持下，台灣適應身體活動學會帶領12名身心障礙、偏鄉弱勢青年等，前往西班牙展開100公里的徒步朝聖之路，並將西班牙的無障礙經驗帶回台灣。

教育部青年發展署今天發布新聞稿指出，為落實總統賴清德提出的「國家希望工程」，青年署自民國114年起推動「青年百億海外圓夢基金計畫」拓展青年國際鏈結交流，今年支持超過3000名青年赴海外圓夢，更首度推動「圓夢助力方案」，幫助資源缺乏的青年邁向世界，弱勢青年的參與比率由去年7.2%提升至今年13.3%。

在「青年百億海外圓夢基金計畫」支持下，由台灣適應身體活動學會承辦的「無礙征途聖雅各」計畫，帶領12名包含身心障礙、特殊教育學生及偏鄉弱勢青年前往西班牙，團隊自7月16日啟程，克服長途飛行與時差，順利挺進朝聖之路最後100公里的精華路段，並於8月1日返國。

團隊成員先前往馬德里盲人博物館，閉上雙眼並用指尖觸摸聖家堂等建築模型，體驗視障者探索世界的不易，參與青年也體會到失去視覺後，黑暗帶來的真實恐懼。

另外，團隊從薩里亞啟程徒步展開朝聖之路，每天清晨5時在黑夜中出發，咬牙忍受長坡、碎石與腳底水泡，有視障青年因視差險些跌倒時，受到用手搖車前進的身障旅人鼓舞，偏鄉與弱勢青年更化身觀察員，克服語言恐懼與各國旅人互動。

在朝聖之路途中，團隊成員也觀察到莫爾加德庇護所設有無門檻浴室，以及通用設計對身障者的重要性，並將西班牙的無障礙經驗帶回台灣，希望能為未來打造更友善、更具包容性的公共環境貢獻心力。