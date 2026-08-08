聽新聞
0:00 / 0:00

駐南非代表廖文哲與童軍總會 在非洲為台灣主辦世界羅浮大會展開宣傳

聯合報／ 記者高凌雲／台北即時報導
中華民國童軍總會前往非洲，宣傳台灣主辦世界羅浮大會，駐南非代表廖文哲（中）在非洲區羅浮童軍大會，贈送台灣特產珍珠奶茶，與模里西斯童軍交流。圖／中華民國童軍總會
中華民國童軍總會前往非洲，宣傳台灣主辦世界羅浮大會，駐南非代表廖文哲（中）在非洲區羅浮童軍大會，贈送台灣特產珍珠奶茶，與模里西斯童軍交流。圖／中華民國童軍總會

中華民國童軍總會前往南非參加第二屆非洲區羅浮童軍大會，為中華民國主辦2029年第17次世界羅浮大會展開國際宣傳，駐南非代表廖文哲也在南非當地時間8月7日，前往阿羅公園童軍中心（ Park Scout Centre）出席非洲羅浮大會文化日活動，與來自非洲及世界各地的童軍青年交流。

這次活動有來自35個以上國家，約430名童軍青年及領袖參與，童軍總會設置2029世界羅浮大會主題攤位，向非洲各國童軍分享台灣的自然風景、青年活力及多元文化。

廖文哲與僑務委員羅應肇、陳阡蕙、僑務諮詢委員林青嶔及代表處秘書陳立昀也提供200杯台灣珍珠奶茶，與非洲青年交流，廖文哲當場為模里西斯童軍揮毫書寫中文姓名，走訪營區及各國文化攤位，了解不同國家童軍的活動特色與青年交流成果。

中華民國童軍總會由2029世界羅浮大會宣傳團隊成員李夏皜，及國際關係委員會委員楊景翔代表出席。他們邀請各國童軍組織鼓勵18歲至25歲青年，在2029年前來台灣參與世界羅浮大會。代表團也在7月30日拜會駐南非代表處，介紹台灣童軍運動發展現況，2029世界羅浮大會籌備進度，以及我國童軍與非洲地區交流規畫。

中華民國童軍總會理事長高國倫表示，感謝廖文哲、僑務委員、僑務諮詢委員及駐南非代表處對中華民國童軍的支持。這次宣傳讓更多非洲青年認識2029世界羅浮大會，也展現台灣以青年、文化及教育交流連結國際社會的力量。非洲地區擁有充滿活力且持續成長的青年人口，是世界童軍運動的重要組成。我國將持續參與各地區童軍活動，與各國童軍組織建立長期合作關係，讓2029世界羅浮大會成為台灣青年與世界青年相互學習、共同成長的重要平台。

南非 童軍 非洲

延伸閱讀

越南家扶串聯台越青年 攜手在地醫療守護兒童健康

亞太大學交流會理事會台北登場 台灣擔任主席國

手機斷訊災情也能傳出去 台南青年進駐後壁打造備援通訊網

美台僑社團挺徐佳青勤政出訪 譴責民眾黨混淆視聽

相關新聞

高雄國小男童比中指霸凌音樂老師 羞辱「娘娘腔、像個女人」判賠2萬

高雄市一名小學三年級男童因不服男音樂老師管教，竟當全班面比中指，並以「娘娘腔」、「整個跟女人一樣」羞辱老師，甚至失控過程連同班同學也無辜遭殃受辱，老師因此提告向男童及其法定代理人求償，高雄地院二審認定男童當眾公然侮辱，判男童及法定代理人賠償2萬元。

原住民族高等教育階段粗在學率58.9% 最多人讀護理及助產

教育部推動各項原住民族教育改善措施，為探討原住民學生教育概況與一般學生是否存在差異，發布原住民教育概況統計。根據最新114學年統計，原住民族國小、國中粗在學率均比一般生高，但高中、高等教育階段則為一般生較高，高等教育階段兩者落差則高達39.6個百分點。又統計也指出，大專校院原住民族就讀人數最多的前3大細學類為護理及助產、企業管理、運動競技。

影／苗栗親子館落成啟用 鍾東錦宣布再降臨托費用

苗栗親子館及青創公設民營托嬰中心歷經3年打造，在今天父親節完工啟用，縣長鍾東錦在啟用典禮上宣布，9月1日起縣府提供的臨時托育再優化，每小時家長只需負擔100元，另外200元將由縣府埋單，歡迎家長多利用。

西拉雅族正名為第17個原住民族 南市力促成立原住民重點學校

行政院核定西拉雅族成為台灣第17族原住民族，台南市議員余柷青昨在議會教育局業務報告指出，西拉雅族教育應超前部署，要求教育局支持具備資格的學校申請原住民重點學校，如東山區吉貝耍國小、新化區口埤國小。

台南教師節禮金六都墊底將調高至1000元 議員再喊幼師午餐免費

台南市教師節禮金僅600元是六都最少，多位議員為教師發聲要求提高，教育局長鄭新輝表示市長已初步同意支持今年教師節禮金由600元再調高至1000元，議員也肯定「比不上台北但終於跟上其他四都」；另議員也要求公立幼兒園導師營養午餐也納入補助，教育局說明營養午餐補助本意是減輕家長負擔，對於議員建議仍需考量整體財政。

駐南非代表廖文哲與童軍總會 在非洲為台灣主辦世界羅浮大會展開宣傳

中華民國童軍總會前往南非參加第二屆非洲區羅浮童軍大會，為中華民國主辦2029年第17次世界羅浮大會展開國際宣傳，駐南非代表廖文哲也在南非當地時間8月7日，前往阿羅公園童軍中心（ Park Scout Centre）出席非洲羅浮大會文化日活動，與來自非洲及世界各地的童軍青年交流。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。