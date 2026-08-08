駐南非代表廖文哲與童軍總會 在非洲為台灣主辦世界羅浮大會展開宣傳

中華民國童軍總會前往南非參加第二屆非洲區羅浮童軍大會，為中華民國主辦2029年第17次世界羅浮大會展開國際宣傳，駐南非代表廖文哲也在南非當地時間8月7日，前往阿羅公園童軍中心（ Park Scout Centre）出席非洲羅浮大會文化日活動，與來自非洲及世界各地的童軍青年交流。

這次活動有來自35個以上國家，約430名童軍青年及領袖參與，童軍總會設置2029世界羅浮大會主題攤位，向非洲各國童軍分享台灣的自然風景、青年活力及多元文化。

廖文哲與僑務委員羅應肇、陳阡蕙、僑務諮詢委員林青嶔及代表處秘書陳立昀也提供200杯台灣珍珠奶茶，與非洲青年交流，廖文哲當場為模里西斯童軍揮毫書寫中文姓名，走訪營區及各國文化攤位，了解不同國家童軍的活動特色與青年交流成果。

中華民國童軍總會由2029世界羅浮大會宣傳團隊成員李夏皜，及國際關係委員會委員楊景翔代表出席。他們邀請各國童軍組織鼓勵18歲至25歲青年，在2029年前來台灣參與世界羅浮大會。代表團也在7月30日拜會駐南非代表處，介紹台灣童軍運動發展現況，2029世界羅浮大會籌備進度，以及我國童軍與非洲地區交流規畫。

中華民國童軍總會理事長高國倫表示，感謝廖文哲、僑務委員、僑務諮詢委員及駐南非代表處對中華民國童軍的支持。這次宣傳讓更多非洲青年認識2029世界羅浮大會，也展現台灣以青年、文化及教育交流連結國際社會的力量。非洲地區擁有充滿活力且持續成長的青年人口，是世界童軍運動的重要組成。我國將持續參與各地區童軍活動，與各國童軍組織建立長期合作關係，讓2029世界羅浮大會成為台灣青年與世界青年相互學習、共同成長的重要平台。