高雄國小男童比中指霸凌音樂老師 羞辱「娘娘腔、像個女人」判賠2萬

高雄市一名小學三年級男童因不服男音樂老師管教，竟當全班面比中指，並以「娘娘腔」、「整個跟女人一樣」羞辱老師，甚至失控過程連同班同學也無辜遭殃受辱，老師因此提告向男童及其法定代理人求償，高雄地院二審認定男童當眾公然侮辱，判男童及法定代理人賠償2萬元。

判決書指出，該名男老師2019年起在高雄市某國小任教，並擔任男童一、二年級時的班導師及三年級的音樂老師，2022年11月2日上音樂課時，男童在課堂上胡鬧、奔跑，經男老師制止後，男童竟當著全班同學的面對男老師比中指，並大聲嗆聲「X、白痴、娘娘腔」、「你X媽的，整個跟女人一樣，你快點給我滾出去」。

法官調查，多名同班學童還原當天現場狀況，證實該名男童當時情緒極度不穩定且無差別飆罵，其中一名同班同學更證稱「他每次上老師的課就會很生氣，進教室就會忽然大罵，罵我們也罵老師，說『你們全部都你X媽的』」，男童除了公然言語霸凌老師外，台下無辜的同學們也一併遭到三字經飆罵，全班更長期承受課堂秩序遭破壞的壓力。

男童及其監護人於法庭上抗辯，指學校校園性別事件調查報告認定男童言行「不成立性霸凌」，監護人更主張，男童從小是隔代教養，不應由監護人負擔連帶賠償責任。

不過，高雄地院合議庭法官採信多名在場學童的證詞，認定男童當時確有當眾比中指，並稱男老師「娘娘腔」、「像個女人一樣」及要求老師滾出去等事實。

法官於判決中指出，男童明知男老師性別為男性，卻當眾以「娘娘腔」、「整個跟女人一樣」等具貶抑與輕蔑意味的用語進行嘲諷，已使男老師的社會評價受到貶損，難堪且受辱。

一審高雄簡易庭原本僅判決監護人賠5千元，不服提起上訴，高雄地院二審合議庭審酌男老師受精神痛苦程度及男童家庭背景等雙方狀況，加碼、改判男童與其監護人須連帶賠償2萬元。