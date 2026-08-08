影／苗栗親子館落成啟用 鍾東錦宣布再降臨托費用

苗栗親子館及青創公設民營托嬰中心歷經3年打造，在今天父親節完工啟用，縣長鍾東錦在啟用典禮上宣布，9月1日起縣府提供的臨時托育再優化，每小時家長只需負擔100元，另外200元將由縣府埋單，歡迎家長多利用。

縣府社會處指出，苗栗親子館位置緊鄰縣府第一辦公大樓，館內規畫多元空間與豐富課程，提供0至12歲幼兒最優質的活動環境。館內劃分4大專屬區域，包含0-2歲嬰幼兒專區、綜合多元親子遊戲區、嬰幼兒體能區及戶外騎乘車道區，各項貼心服務與精采的親子活動課程也將於啟用後陸續展開，歡迎大小朋友踴躍報名參加。

苗栗親子館開放時間為每周二至周日上午9點至12點、下午1點30分至4點30分；為維持良好互動品質與安全考量，每個時段採線上預約、現場報名2種方式，同步開放30組親子入館自由探索或參與活動，請家長多加利用，相關線上預約連結與最新動態可至Fb搜尋「苗栗縣苗栗親子館」查詢，或電洽親子館專線037-350938；如有托嬰中心相關諮詢需求，歡迎撥打托嬰中心專線 037-350926，有專人服務。

上午的開幕典禮規畫多元特色攤位、親子趣味手作體驗區，還有限量領取苗栗幣300份、拉花飲料100杯，並邀請由仁德醫專委辦的中正非營利幼兒園表演，福興武術國中小散打龍獅隊帶來精彩演出，希望讓親子在今天父親節創造難忘的回憶。

鍾東錦上午並宣布，9月1日起縣內臨托費用再次調降與優化，原本每小時300元的臨托費用，家長、縣府各負擔150元，9月起家長僅需自行支付100元，另外200元差額由縣府買單，盼可實質減輕家庭照顧負擔。

縣府指出，今天全新登場的苗栗親子館以「安心生、快樂育、幸福養」為核心理念，由仁德醫專的專業學術團隊注入醫護與幼兒保育專長，打造兼具安全、趣味與學習功能的友善空間，實現館舍資源整合最大化。透過優質硬體與專業軟體的相互配合，讓家長能安心托育，也讓孩子在安全無虞的環境下快樂成長、激發多元潛能，象徵苗栗托育與親子服務邁向嶄新里程碑。

苗栗親子館及青創公設民營托嬰中心為三層樓建築，今天上午熱鬧啟用。記者胡蓬生／攝影

苗栗親子館及青創公設民營托嬰中心歷經3年打造，在今天父親節完工啟用。記者胡蓬生／攝影

苗栗親子館及青創公設民營托嬰中心今天完工啟用。記者胡蓬生／攝影

苗栗親子館及青創公設民營托嬰中心為三層樓建築，今天上午熱鬧啟用。記者胡蓬生／攝影