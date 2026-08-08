西拉雅族正名為第17個原住民族 南市力促成立原住民重點學校

行政院核定西拉雅族成為台灣第17族原住民族，台南市議員余柷青昨在議會教育局業務報告指出，西拉雅族教育應超前部署，要求教育局支持具備資格的學校申請原住民重點學校，如東山區吉貝耍國小、新化區口埤國小。

教育局表示，依「原住民族教育法」規定，原住民重點學校是指原住民學生達一定人數或比率的高級中等以下學校，其認定應依中央相關法令規定辦理。台南市教育局是否得逕行認定，將函請原住民族委員會釋示。在現行法制下，教育局仍將持續透過原住民族教育資源中心、族語教學及相關活動等措施，支持原住民族教育發展。

余柷青表示，台南自2013年率先推動熟註記，西拉雅族教育更應超前部署。余柷青要求教育局支持具備資格的學校申請原住民重點學校如東山區吉貝耍國小、新化區口埤國小，並與原民會共同向中央釐清原住民族教育法適用、學生資格及西拉雅語族語能力、師資認證制度，成立跨局處專案小組持續追蹤。

西拉雅族獲行政院核定為第17族原住民族，最快8月中旬可向戶籍所在地公所申請身分登記。余柷青強調，「身分制度還在銜接，但教育不能原地等待。」期盼台南成為教師支持及平埔原住民族教育優先的示範城市。教育局允諾會與台南市政府原民會協力合作，向中央爭取台南平埔原住民的教育權益。

立委賴惠員表示會全力協助吉貝耍國小申請成為「原住民重點學校」。東山區吉貝耍國小是全國第一所以西拉雅族語命名的學校，也是最具西拉雅文化特色的校園，不僅將西拉雅語、夜祭、公廨文化、阿立母信仰、木棉文化、部落歷史及傳統藝術融入校本課程，在生活中認識自己的文化、學習自己的語言，培養對土地與族群的認同。

吉貝耍國小近三個學年度原住民學生比例都超過五成，已符合「原住民族教育法施行細則」原住民重點學校的設置條件。未來若能順利完成申請，將有助於爭取更多教學資源、師資培育及文化課程支持，打造西拉雅文化傳承的重要基地，也成為全國推動平埔原住民族教育的重要典範。希望結合各方力量，加速行政程序，讓吉貝耍國小早日成為原住民重點學校。

建校逾百年的台南市新化區口埤實驗小學，是西拉雅語言復育與文化傳承的重要據點，學校在課程中讓孩子學習西拉雅語，文化課介紹族群歷史與脈絡，歌舞課則延伸文化身體記憶。學校推動在地課程，規畫社區12個景點為行動教室，帶領孩子走訪部落，結合山林教育，深入古道與族群聖山，實際與其他原住民族文化交流，讓孩童循序回到族群生命脈絡。

台南市新化區口埤實小是西拉雅族聚落學校，推廣西拉雅族語復興及文化不遺餘力。聯合報系資料照