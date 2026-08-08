原住民族高等教育階段粗在學率58.9% 最多人讀護理及助產

教育部推動各項原住民族教育改善措施，為探討原住民學生教育概況與一般學生是否存在差異，發布原住民教育概況統計。根據最新114學年統計，原住民族國小、國中粗在學率均比一般生高，但高中、高等教育階段則為一般生較高，高等教育階段兩者落差則高達39.6個百分點。又統計也指出，大專校院原住民族就讀人數最多的前3大細學類為護理及助產、企業管理、運動競技。

根據教育部統計，114學年各教育階段原住民學生總數為15.2萬人，較上學年增加6283人，5個學年間增加1.4萬人或9.8%。

教育部也分析各就學階段原住民族的粗在學率，114學年的2至5歲原住民學齡人口幼兒園入園率86.1%，略高於一般學齡人口的85.4%；國小及國中，原住民粗在學率各為98.5%及98.4%，分別較一般生高1.3及0.9個百分點。

但高中及高等教育階段，高中原住民粗在學率為94.8%，較一般學生低4.6個百分點；高等教育階段原住民粗在學率為58.9%，與一般生98.5%差距39.6個百分點。但綜觀近五學年，原住民高等教育階段粗在學率仍提升，已增加5.3個百分點。

另外，統計也指出，原住民生與一般生在高等教育階段選擇就讀的學門領域也不同。原住民族生以就讀「醫藥衛生學門」占16.1%最高，其次為「餐旅及民生服務學門」占 15.1%，「商業及管理學門」占 11.0%居第三；一般生則以就讀「工程及工程業學門」占19.4%最高、「商業及管理學門」占15.9%及「醫藥衛生學門」占9.9%分居第二及第三位。

若以大專校院細學類觀之，原住民族就讀的前三大細學類分別為護理及助產2767人、企業管理1019人及競技運動1003人，三者合占18.7%；一般學生則以電機與電子工程8.6萬人居冠，資訊技術6.5萬人次之、其次為企業管理5.8萬人居第三，三者合占20.3%。