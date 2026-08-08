聽新聞
0:00 / 0:00

原住民族高等教育階段粗在學率58.9% 最多人讀護理及助產

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
根據最新114學年統計，原住民族國小、國中粗在學率均比一般生高，但高中、高等教育階段則為一般生較高。示意圖。聯合報系資料照
根據最新114學年統計，原住民族國小、國中粗在學率均比一般生高，但高中、高等教育階段則為一般生較高。示意圖。聯合報系資料照

教育部推動各項原住民族教育改善措施，為探討原住民學生教育概況與一般學生是否存在差異，發布原住民教育概況統計。根據最新114學年統計，原住民族國小、國中粗在學率均比一般生高，但高中、高等教育階段則為一般生較高，高等教育階段兩者落差則高達39.6個百分點。又統計也指出，大專校院原住民族就讀人數最多的前3大細學類為護理及助產、企業管理、運動競技。

根據教育部統計，114學年各教育階段原住民學生總數為15.2萬人，較上學年增加6283人，5個學年間增加1.4萬人或9.8%。

教育部也分析各就學階段原住民族的粗在學率，114學年的2至5歲原住民學齡人口幼兒園入園率86.1%，略高於一般學齡人口的85.4%；國小及國中，原住民粗在學率各為98.5%及98.4%，分別較一般生高1.3及0.9個百分點。

但高中及高等教育階段，高中原住民粗在學率為94.8%，較一般學生低4.6個百分點；高等教育階段原住民粗在學率為58.9%，與一般生98.5%差距39.6個百分點。但綜觀近五學年，原住民高等教育階段粗在學率仍提升，已增加5.3個百分點。

另外，統計也指出，原住民生與一般生在高等教育階段選擇就讀的學門領域也不同。原住民族生以就讀「醫藥衛生學門」占16.1%最高，其次為「餐旅及民生服務學門」占 15.1%，「商業及管理學門」占 11.0%居第三；一般生則以就讀「工程及工程業學門」占19.4%最高、「商業及管理學門」占15.9%及「醫藥衛生學門」占9.9%分居第二及第三位。

若以大專校院細學類觀之，原住民族就讀的前三大細學類分別為護理及助產2767人、企業管理1019人及競技運動1003人，三者合占18.7%；一般學生則以電機與電子工程8.6萬人居冠，資訊技術6.5萬人次之、其次為企業管理5.8萬人居第三，三者合占20.3%。

教育部 原住民族 護理

延伸閱讀

國教警訊！高中職生丟學籍 10年增1.5萬人

立院排審大學法 教育部：校務會議學生比率8分之1較有共識

大專生5年減14.7萬人 社會、人文學科占比遞減

全國原住民族文化與科學展覽會 竹縣勇奪國小、國中組雙料冠軍

相關新聞

高雄國小男童比中指霸凌音樂老師 羞辱「娘娘腔、像個女人」判賠2萬

高雄市一名小學三年級男童因不服男音樂老師管教，竟當全班面比中指，並以「娘娘腔」、「整個跟女人一樣」羞辱老師，甚至失控過程連同班同學也無辜遭殃受辱，老師因此提告向男童及其法定代理人求償，高雄地院二審認定男童當眾公然侮辱，判男童及法定代理人賠償2萬元。

原住民族高等教育階段粗在學率58.9% 最多人讀護理及助產

教育部推動各項原住民族教育改善措施，為探討原住民學生教育概況與一般學生是否存在差異，發布原住民教育概況統計。根據最新114學年統計，原住民族國小、國中粗在學率均比一般生高，但高中、高等教育階段則為一般生較高，高等教育階段兩者落差則高達39.6個百分點。又統計也指出，大專校院原住民族就讀人數最多的前3大細學類為護理及助產、企業管理、運動競技。

影／苗栗親子館落成啟用 鍾東錦宣布再降臨托費用

苗栗親子館及青創公設民營托嬰中心歷經3年打造，在今天父親節完工啟用，縣長鍾東錦在啟用典禮上宣布，9月1日起縣府提供的臨時托育再優化，每小時家長只需負擔100元，另外200元將由縣府埋單，歡迎家長多利用。

西拉雅族正名為第17個原住民族 南市力促成立原住民重點學校

行政院核定西拉雅族成為台灣第17族原住民族，台南市議員余柷青昨在議會教育局業務報告指出，西拉雅族教育應超前部署，要求教育局支持具備資格的學校申請原住民重點學校，如東山區吉貝耍國小、新化區口埤國小。

台南教師節禮金六都墊底將調高至1000元 議員再喊幼師午餐免費

台南市教師節禮金僅600元是六都最少，多位議員為教師發聲要求提高，教育局長鄭新輝表示市長已初步同意支持今年教師節禮金由600元再調高至1000元，議員也肯定「比不上台北但終於跟上其他四都」；另議員也要求公立幼兒園導師營養午餐也納入補助，教育局說明營養午餐補助本意是減輕家長負擔，對於議員建議仍需考量整體財政。

駐南非代表廖文哲與童軍總會 在非洲為台灣主辦世界羅浮大會展開宣傳

中華民國童軍總會前往南非參加第二屆非洲區羅浮童軍大會，為中華民國主辦2029年第17次世界羅浮大會展開國際宣傳，駐南非代表廖文哲也在南非當地時間8月7日，前往阿羅公園童軍中心（ Park Scout Centre）出席非洲羅浮大會文化日活動，與來自非洲及世界各地的童軍青年交流。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。