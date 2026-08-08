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台南教師節禮金六都墊底將調高至1000元 議員再喊幼師午餐免費

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市教師節禮金六都最少，教育局長鄭新輝（左）回答議員質詢明確表態，市長黃偉哲已同意提高到1000元。記者吳淑玲／翻攝
台南市教師節禮金六都最少，教育局長鄭新輝（左）回答議員質詢明確表態，市長黃偉哲已同意提高到1000元。記者吳淑玲／翻攝

台南教師節禮金僅600元是六都最少，多位議員為教師發聲要求提高，教育局長鄭新輝表示市長已初步同意支持今年教師節禮金由600元再調高至1000元，議員也肯定「比不上台北但終於跟上其他四都」；另議員也要求公立幼兒園導師營養午餐也納入補助，教育局說明營養午餐補助本意是減輕家長負擔，對於議員建議仍需考量整體財政。

議員朱正軒、林冠維、蔡筱薇關心教師節禮金調升議題，指出目前台北市是2000元等值商品禮券，新北、桃園、台中和高雄都是1000元禮券，僅台南600元，台北市分配財源雄厚，幾乎各項福利都是六都第一，但台南至少也要跟上其他都，以示對辛苦教師的慰勞。

教育局表示，自2011年起於每年9月發放本市所屬公私立國民中小學（含附幼）及專設幼兒園之教職員工及教保服務人員敬師禮金，持續迄今從未間斷，市長已初步同意支持今年年教師節禮金由600元再調高至1000元，未來亦將持續規劃運用多元方式表達對教師照顧學生的肯定。

另從9月起國中小營養午餐免費上路，議員林冠維、朱正軒、沈家鳳關心學校行政人員及幼兒園導師餐費補助議題，議員指出目前國中小導師因中午需陪同學生用餐，市府已同意提供午餐補助，但國小附設幼兒園導師同樣必須陪伴幼兒用餐，卻未被納入補助範圍，恐讓教師產生不公平感，要求市府研議比照辦理。

「國小、國中的導師都有，為什麼幼兒園導師沒有？」議員指出，這不只是補助金額多寡的問題，而是教師感受與政策公平性的問題。尤其國小附設幼兒園教師人數並不多，若納入補助，增加的財政負擔應相對有限，希望市府不要因金額不高而忽略教師的感受。

教育局長鄭新輝表示，市府推動學生午餐補助，原本主要是以學生為對象，主要目的在減輕家長負擔，補助對象以國民中小學學生為主，後來考量國中小導師中午必須陪伴學生用餐，並進行餐前教育，因此市長已同意將國中小導師納入午餐補助。

教育局說明，目前午餐補助主要仍以學生為核心，市府考量國中小導師中午需陪伴學生用餐，已同意提供導師午餐補助；至於幼兒園導師是否比照辦理，仍須考量整體財源及相關制度。

六都 議員 教師節 台南 教育局

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