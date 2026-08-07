中共統戰滲透校園？南市議員要求盤點中小學師生赴中交流

台南市議員李宗霖今於教育局業務報告質詢指出，監察院最新調查已對中共統戰「向下扎根」發出警訊，要求教育局全面盤點台南市國中小師生赴中交流情形，補強校園管理與民主識讀教育，守住校園安全防線。

教育局人事主任李盈儀回應，兼任行政職務之教師若赴中，依法必須事先通報；專委王靖雯補充，若學校帶領學生赴中交流，除須登錄教育部系統外，亦須同步發文至局內備查。

教育局長鄭新輝提醒，中國常以「美輪美奐」的包裝式手法包裝交流活動，容易讓人忽視風險，教育局將持續強化師生對兩岸交流的警覺與基本認識。

李宗霖指出，監察院報告顯示，2022年至2025年間，全國國中小學生赴中交流人數從38人暴增至2066人，短短四年成長54倍，顯示中共統戰對象已由大專校院向下延伸至中小學。

李宗霖說，監察院調查揭露教育部赴中交流登錄平台存在漏報、補登流於形式等問題，甚至有教師透過 LINE、微信等私人通訊群組招攬學生赴中交流，或以民間團體辦理交流活動規避登錄機制，使政府無法掌握學生實際交流內容與安全風險。

更令人憂心的是，2019年至2025年間，高中以下學校違規紀錄竟然為零，但實際已有學校未依規定登錄仍協助宣傳陸方活動，凸顯地方查核明顯不足。

李宗霖要求，教育局立即清查全市國中小赴中交流黑數，全面檢視學校登錄制度執行情形，並建立主動查核及違規懲處機制，不能僅以「零違規」作為管理成效的依據。唯有建立定期抽檢制度、落實事前登錄，並強化資訊透明，才能真正防堵管理漏洞，守護校園安全。

鄭新輝說，純旅遊較為單純，但若涉及「受邀」性質則必須格外謹慎，無論邀請單位為何均須落實報備程序。教育局也將結合政風系統與相關單位檢具資料，適時向各學校進行宣導與提醒。

李宗霖呼籲，教育局應明確規範教師不得透過私人通訊群組招攬學生赴中，並審慎檢視學校協助轉知民間赴中交流活動的審查程序。此外，也應將媒體識讀及兩岸交流風險教育向下扎根，提升學生辨識統戰操作能力，在保障正常、健康交流的同時，守護校園安全與民主價值。