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中共統戰滲透校園？南市議員要求盤點中小學師生赴中交流

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員李宗霖要求教育局全面盤點台南市國中小師生赴中交流情形，補強校園管理與民主識讀教育，守住校園安全防線。圖／李宗霖提供
台南市議員李宗霖要求教育局全面盤點台南市國中小師生赴中交流情形，補強校園管理與民主識讀教育，守住校園安全防線。圖／李宗霖提供

台南市議員李宗霖今於教育局業務報告質詢指出，監察院最新調查已對中共統戰「向下扎根」發出警訊，要求教育局全面盤點台南市國中小師生赴中交流情形，補強校園管理與民主識讀教育，守住校園安全防線。

教育局人事主任李盈儀回應，兼任行政職務之教師若赴中，依法必須事先通報；專委王靖雯補充，若學校帶領學生赴中交流，除須登錄教育部系統外，亦須同步發文至局內備查。

教育局長鄭新輝提醒，中國常以「美輪美奐」的包裝式手法包裝交流活動，容易讓人忽視風險，教育局將持續強化師生對兩岸交流的警覺與基本認識。

李宗霖指出，監察院報告顯示，2022年至2025年間，全國國中小學生赴中交流人數從38人暴增至2066人，短短四年成長54倍，顯示中共統戰對象已由大專校院向下延伸至中小學。

李宗霖說，監察院調查揭露教育部赴中交流登錄平台存在漏報、補登流於形式等問題，甚至有教師透過 LINE、微信等私人通訊群組招攬學生赴中交流，或以民間團體辦理交流活動規避登錄機制，使政府無法掌握學生實際交流內容與安全風險。

更令人憂心的是，2019年至2025年間，高中以下學校違規紀錄竟然為零，但實際已有學校未依規定登錄仍協助宣傳陸方活動，凸顯地方查核明顯不足。

李宗霖要求，教育局立即清查全市國中小赴中交流黑數，全面檢視學校登錄制度執行情形，並建立主動查核及違規懲處機制，不能僅以「零違規」作為管理成效的依據。唯有建立定期抽檢制度、落實事前登錄，並強化資訊透明，才能真正防堵管理漏洞，守護校園安全。

鄭新輝說，純旅遊較為單純，但若涉及「受邀」性質則必須格外謹慎，無論邀請單位為何均須落實報備程序。教育局也將結合政風系統與相關單位檢具資料，適時向各學校進行宣導與提醒。

李宗霖呼籲，教育局應明確規範教師不得透過私人通訊群組招攬學生赴中，並審慎檢視學校協助轉知民間赴中交流活動的審查程序。此外，也應將媒體識讀及兩岸交流風險教育向下扎根，提升學生辨識統戰操作能力，在保障正常、健康交流的同時，守護校園安全與民主價值。

校園 中共 統戰 教育局 台南

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