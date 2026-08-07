當事老師已停職！家長發文控對孩童不當管教 頭份某私立幼兒園道歉了

苗栗縣頭份市一家幼兒園今天下午遭家長PO網控訴多項對孩童不當管教的事件，引起社會關注，園方下午發表「致全體家長的一封信」並道歉，表明當事老師目前已停職，並接受主管機關調查，後續將依主管機關最終調查結果及相關法令規定辦理。

園方指出，「有關本園發生教保服務相關事件，引起家長及社會關注，也造成各位家長的不安與擔憂，園方深感遺憾，並向所有家長致上最誠摯的歉意。」、「孩子的安全、健康與尊嚴，一直是本園最重視的核心價值。此次事件的發生，讓家長對園所失去信任，也讓我們深刻反省，在管理與督導上仍有需要檢討與精進之處，我們虛心接受各界的指教與監督。」

園方強調，事件發生後，園方已立即配合主管機關進行調查，並完整提供相關資料。為維護幼兒的安全與權益，當事老師目前已停職，並接受主管機關調查，後續將依主管機關最終調查結果及相關法令規定辦理。同時，園方也會全面檢討內部管理制度，並將重新規畫全體教保人員的教育訓練，強化正向管教、幼兒情緒支持、班級經營、不當管教防治及教師專業倫理等課程，並建立更完善的督導與通報機制，以實際行動避免類似事件再次發生。