聽新聞
0:00 / 0:00

學生抽電子煙通報暴增 南市議員批中央唾液快篩沒下文促速購

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市教育局長鄭新輝今在議會業務報告，議員林燕祝批電子煙侵入校園嚴重，要求盡速採購唾液快篩，把毒品趕出校園。記者吳淑玲／攝影
台南市教育局長鄭新輝今在議會業務報告，議員林燕祝批電子煙侵入校園嚴重，要求盡速採購唾液快篩，把毒品趕出校園。記者吳淑玲／攝影

教育部統計顯示，校園電子煙通報案件兩年間暴增逾7倍，引發各界關注校園毒品及新興毒品防制。台南市教育局今在議會業務報告，多名議員聚焦校園反毒工作，痛批至今還未採購唾液快篩，教育局長鄭新輝表示原是教育部要採買，允諾先動用經費在開學前完成採買，也會強化篩檢、心理輔導、親師合作及反毒教育，避免毒品持續滲透校園。

市議員林燕祝指出，教育局今年編列613萬元辦理防制學生藥物濫用及反毒宣導，宣稱年度達成率100%，但「100%究竟代表什麼？」是否有效降低學生接觸毒品及電子煙風險？若只是活動辦完、經費用完便稱達標，市民難以接受。

她指出，警察局統計未成年涉毒案件，2024年查獲93人次、2025年67人次；但教育局資料顯示，校園特定人員篩檢2024年69件、2025年85件、2026年84件，春暉專案陽性人數則分別為8人、10人及3人，兩套數據明顯不同。

教育局回應，各校每學期初會有高風險學生名冊，接受篩檢及輔導，並非所有學生涉毒案件，因此與警方查獲案件性質不同。

林燕祝指出，部分新興毒品如依托咪酯在人體停留時間短，可能數小時後即無法檢出，「沒有驗出，不代表沒有吸食」，市府不能只依篩檢結果判斷校園毒品現況。且毒品問題可能從電子菸開始，進一步衍生毒品及詐騙等犯罪，呼籲市府建立更完整的校園防毒網絡。

市議員郭鴻儀也指出，台南市議會去年質詢時，就已強調提前推動電子煙防制，教育部預計自今年9月起進一步推動相關措施，但電子煙防制牽涉的不只是查緝，也涉及學校人力問題。目前多數學校由學務人員兼辦校安、反毒、學生偏差行為、性平及霸凌等工作，一般學校可能僅有1名相關人員，未來若中央再增加電子菸及毒品防制工作，恐怕讓第一線人員不堪負荷。

教育局說明，自110年度起，台南市約查獲34件電子煙相關案件，但「查獲持有」並不代表學生一定有吸食行為；若發現疑似吸食情形，學校會進一步進行篩檢及相關輔導。

林燕祝要求教育局盡快採購唾液快篩，揪出校園毒品，鄭新輝表示，目前已有藥劑可檢驗電子煙有無托咪酯，也採購了1200多劑的五合一尿液毒品篩劑，允在開學前採購唾液快篩，為因應電子煙及新興毒品問題，也已建立校園電子煙煙油檢驗流程並購置相關試劑，未來將依防制需求持續編列經費，強化辨識、篩檢、輔導及跨局處合作，守護校園安全。

針對人力問題，鄭新輝說，第一線學務人員確實相當辛苦，中央已著手增加學務行政人力。教育部去年開始協助學校增列學務處副主任職缺，並依學校班級數提供人力。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

校園 電子煙

延伸閱讀

陽光行動回響／學生吸毒暴增 盧秀燕：支持退休教官進駐協助防毒

回響／校園電子煙案全國暴增、北市卻下降 議員質疑不實籲加強巡查

洪孟楷：政府長期放任與怠惰 正是電子煙氾濫的幫兇

馬來西亞跨境運毒案增 反毒警鐘再響家園防線拉警報

相關新聞

當事老師已停職！家長發文控對孩童不當管教 頭份某私立幼兒園道歉了

苗栗縣頭份市一家幼兒園今天下午遭家長PO網控訴多項對孩童不當管教的事件，引起社會關注，園方下午發表「致全體家長的一封信」並道歉，表明當事老師目前已停職，並接受主管機關調查，後續將依主管機關最終調查結果及相關法令規定辦理。

幼兒園涉不當對待幼童 苗栗縣府：如案情屬實最高可罰60萬

苗栗縣頭份市一家幼兒園今天下午遭家長PO網控訴多項對孩童不當管教的事件，引起社會關注，園方下午發表「致全體家長的一封信」並道歉，表明當事老師目前已停職，並接受主管機關調查，後續將依主管機關最終調查結果及相關法令規定辦理。

繩子綁手、褲子套頭…頭份某私立幼兒園遭控不當管教 教育處成案調查

苗栗縣頭份市一家私立幼兒園遭家長指控園內老師涉嫌多項對自家孩子不當管教的行為，包括繩子綁手、喝水時頻繁強推水杯、故意拉扯致跌倒與「褲子套頭」的人格羞辱、打餐時粗暴推離與當眾羞辱、連續三天延遲吃飯與集體冷暴力等，家長今天下午並po文到臉書社團「我是頭份人」列舉8項「罪狀」和控訴...

中共統戰滲透校園？南市議員要求盤點中小學師生赴中交流

台南市議員李宗霖今於教育局業務報告質詢指出，監察院最新調查已對中共統戰「向下扎根」發出警訊，要求教育局全面盤點台南市國中小師生赴中交流情形，補強校園管理與民主識讀教育，守住校園安全防線。

學生抽電子煙通報暴增 南市議員批中央唾液快篩沒下文促速購

教育部統計顯示，校園電子煙通報案件兩年間暴增逾7倍，引發各界關注校園毒品及新興毒品防制。台南市教育局今在議會業務報告，多名議員聚焦校園反毒工作，痛批至今還未採購唾液快篩，教育局長鄭新輝表示原是教育部要採買，允諾先動用經費在開學前完成採買，也會強化篩檢、心理輔導、親師合作及反毒教育，避免毒品持續滲透校園。

特教生掃把戳傷女師恐致失明 代理教師工會籲：教育局應協助求償

中部地區近日發生代理教師於國一新生暑期輔導期間，因制止學生行為遭以斷裂掃把重擊眼睛及臉部，該師恐面臨失明。全國代理暨代課教師產業工會今天也呼籲，學校應依照「代理教師聘任辦法」準用教師因公涉訟輔助辦法，協助受傷教師處理後續刑事與民事求償；也應依規定給予2年公傷假，期間正常發放薪資。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。