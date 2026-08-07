學生抽電子煙通報暴增 南市議員批中央唾液快篩沒下文促速購

教育部統計顯示，校園電子煙通報案件兩年間暴增逾7倍，引發各界關注校園毒品及新興毒品防制。台南市教育局今在議會業務報告，多名議員聚焦校園反毒工作，痛批至今還未採購唾液快篩，教育局長鄭新輝表示原是教育部要採買，允諾先動用經費在開學前完成採買，也會強化篩檢、心理輔導、親師合作及反毒教育，避免毒品持續滲透校園。

市議員林燕祝指出，教育局今年編列613萬元辦理防制學生藥物濫用及反毒宣導，宣稱年度達成率100%，但「100%究竟代表什麼？」是否有效降低學生接觸毒品及電子煙風險？若只是活動辦完、經費用完便稱達標，市民難以接受。

她指出，警察局統計未成年涉毒案件，2024年查獲93人次、2025年67人次；但教育局資料顯示，校園特定人員篩檢2024年69件、2025年85件、2026年84件，春暉專案陽性人數則分別為8人、10人及3人，兩套數據明顯不同。

教育局回應，各校每學期初會有高風險學生名冊，接受篩檢及輔導，並非所有學生涉毒案件，因此與警方查獲案件性質不同。

林燕祝指出，部分新興毒品如依托咪酯在人體停留時間短，可能數小時後即無法檢出，「沒有驗出，不代表沒有吸食」，市府不能只依篩檢結果判斷校園毒品現況。且毒品問題可能從電子菸開始，進一步衍生毒品及詐騙等犯罪，呼籲市府建立更完整的校園防毒網絡。

市議員郭鴻儀也指出，台南市議會去年質詢時，就已強調提前推動電子煙防制，教育部預計自今年9月起進一步推動相關措施，但電子煙防制牽涉的不只是查緝，也涉及學校人力問題。目前多數學校由學務人員兼辦校安、反毒、學生偏差行為、性平及霸凌等工作，一般學校可能僅有1名相關人員，未來若中央再增加電子菸及毒品防制工作，恐怕讓第一線人員不堪負荷。

教育局說明，自110年度起，台南市約查獲34件電子煙相關案件，但「查獲持有」並不代表學生一定有吸食行為；若發現疑似吸食情形，學校會進一步進行篩檢及相關輔導。

林燕祝要求教育局盡快採購唾液快篩，揪出校園毒品，鄭新輝表示，目前已有藥劑可檢驗電子煙有無托咪酯，也採購了1200多劑的五合一尿液毒品篩劑，允在開學前採購唾液快篩，為因應電子煙及新興毒品問題，也已建立校園電子煙煙油檢驗流程並購置相關試劑，未來將依防制需求持續編列經費，強化辨識、篩檢、輔導及跨局處合作，守護校園安全。

針對人力問題，鄭新輝說，第一線學務人員確實相當辛苦，中央已著手增加學務行政人力。教育部去年開始協助學校增列學務處副主任職缺，並依學校班級數提供人力。

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