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繩子綁手、褲子套頭…頭份某私立幼兒園遭控不當管教 教育處成案調查

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市一家私立幼兒園遭家長PO文，指控園內老師及園方涉嫌多項對自家孩子不當管教的行為。示意圖／AI生成
苗栗縣頭份市一家私立幼兒園遭家長PO文，指控園內老師及園方涉嫌多項對自家孩子不當管教的行為。示意圖／AI生成

苗栗縣頭份市一家私立幼兒園遭家長指控園內老師涉嫌多項對自家孩子不當管教的行為，包括繩子綁手、喝水時頻繁強推水杯、故意拉扯致跌倒與「褲子套頭」的人格羞辱、打餐時粗暴推離與當眾羞辱、連續三天延遲吃飯與集體冷暴力等，家長今天下午並po文到臉書社團「我是頭份人」列舉8項「罪狀」和控訴，要求還給孩子一個公道與嚴肅的責任追究。

苗栗縣政府教育處表示，先前接獲通報，這起幼兒園疑似虐童的事件，教育處已成案，隨即請外聘的調查委員展開調查，預計八月底至九月初會提出調查報告。

家長貼文指出，6月30日接獲幼兒園電話，「得知有匿名檢舉指控學校涉嫌不當管教，而對象竟然是我們的孩子。當下作為父母，我們感到無比錯愕，完全無法想像這種事會發生在自己孩子身上。其實早在6月中旬，孩子就曾提到被綁手的事，我們當時也立刻向老師求證。老師當時解釋，是因為孩子一直拿危險的繩子玩、屢勸不聽，為了維護安全，才用繩子圍住手並繫了一個不影響活動的活結。」

家長提出繩子綁手、喝水時頻繁強推水杯、故意拉扯致跌倒與「褲子套頭」的人格羞辱、打餐時粗暴推離與當眾羞辱、連續三天延遲吃飯與集體冷暴力、無故對特定孩子實施過當粗暴拉扯、關於「活動拍攝時刻意孤立與粗暴對待」的真相、在場教保人員冷眼旁觀的「共犯結構」共8項指控或質問，家長貼文今天下午1點多，引發網友高度關注，議論紛紛。

教育處表示，針對此事教育處將發布新聞稿對外說明。

苗栗縣頭份市一家私立幼兒園遭家長PO文指控園內老師及園方涉嫌多項對自家孩子不當管教的行為。圖／取自臉書社團「我是頭份人」
苗栗縣頭份市一家私立幼兒園遭家長PO文指控園內老師及園方涉嫌多項對自家孩子不當管教的行為。圖／取自臉書社團「我是頭份人」

苗栗縣頭份市一家私立幼兒園遭家長PO文指控園內老師及園方涉嫌多項對自家孩子不當管教的行為。圖／取自臉書社團「我是頭份人」
苗栗縣頭份市一家私立幼兒園遭家長PO文指控園內老師及園方涉嫌多項對自家孩子不當管教的行為。圖／取自臉書社團「我是頭份人」

苗栗縣頭份市一家私立幼兒園遭家長PO文指控園內老師及園方涉嫌多項對自家孩子不當管教的行為。圖／取自臉書社團「我是頭份人」
苗栗縣頭份市一家私立幼兒園遭家長PO文指控園內老師及園方涉嫌多項對自家孩子不當管教的行為。圖／取自臉書社團「我是頭份人」

苗栗縣頭份市一家私立幼兒園遭家長PO文指控園內老師及園方涉嫌多項對自家孩子不當管教的行為。圖／取自臉書社團「我是頭份人」
苗栗縣頭份市一家私立幼兒園遭家長PO文指控園內老師及園方涉嫌多項對自家孩子不當管教的行為。圖／取自臉書社團「我是頭份人」

苗栗縣頭份市一家私立幼兒園遭家長PO文指控園內老師及園方涉嫌多項對自家孩子不當管教的行為。圖／取自臉書社團「我是頭份人」
苗栗縣頭份市一家私立幼兒園遭家長PO文指控園內老師及園方涉嫌多項對自家孩子不當管教的行為。圖／取自臉書社團「我是頭份人」

頭份 幼兒園 虐童

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