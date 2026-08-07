特殊生攻擊教師恐致失明 教團提6大訴求籲正視融合教育問題

一所國中8月5日發生校園暴力事件，一名具情緒障礙身分的學生，在暑期科學營課程中情緒失控，持折斷的掃把柄攻擊教師，教師恐有失明之虞。全國教師工會總聯合會今天提出6大訴求，包括建立情緒行為分級制度、設置安全隔離空間等，重視現行融合教育的問題。

全教總理事長葉青芪強調，該事件不能再被簡化為單一學生情緒失控，也不能用一句加強正向管教來交代。他指出，現行「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」雖做了種種規定，但規範多停留在原則文字，學校普遍缺乏立即到場的專業人力、危機處理團隊及適當安全空間，更無力要求學生家長，最後仍由第一線教師承受危險。

葉青芪說，真正的融合教育不是將學生安置在普通班，便要求教師自行承擔所有教學、輔導責任。《特殊教育法》雖明載學校應依學生需求提供學習及生活人力協助、家庭支持及其他支持服務，但現行教學現場經常沒有具體人力、經費與執行標準。當學生已反覆攻擊，卻仍由一名普通班教師單獨授課，這不叫融合教育，是把制度風險轉嫁給教師及同班學生。

對此，全教總提出六大訴求，包括「建立校園重大情緒行為危機分級制度」，機關不應以是否具特教身分作為判斷標準，對反覆暴力、自傷或傷人風險的學生，必須在入學、轉銜或事件發生後召開跨專業評估會議，訂定明確的預防措施、撤離流程、危機處理方式及人員分工；也應「設置安全隔離與情緒降躁空間」，不是把學生關起來，是在學生失去情緒控制、可能傷人時，由受過訓練的人員陪同評估及處理。

全教總也呼籲「建立可實際啟動的專業支援人力」，具高度情緒行為風險的學生，應依需求配置特教教師、心理師、社工師等人力，必要時採雙師入班、個別教學等方式；也應「真正課予家長教育及配合責任」，當學生經評估有立即傷人風險或應帶回自行管教時，法定代理人有到校協助、配合的義務，如果無正當理由拒絕，應由教育或社政單位介入。

全教總也認為「應建立教師因公受傷的完整支持制度」，主管機關應提供醫療費用、職災認定、公傷假、心理復原、法律扶助、薪資與生涯保障；也要求「修訂輔導管教辦法及特教融合支援制度」，邀集教師組織、特殊教育團體、家長團體、心理與社工等檢討現行輔導管教與特殊教育制度。