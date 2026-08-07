身心調適假納公幼契進教保人員 每學年可請3天

教育部去年10月修法，讓教師可請身心調適假，近期再納入公立幼兒園契約進用的教保服務人員，一樣每學年可請3天，並可以「小時」來請，天數併入事假計算。

近年勞動者的身心狀況受到社會重視，教育部去年10月修正發布的「教師請假規則」，讓教師每學年可請3天身心調適假，不須檢附證明文件、學校不能拒絕也不能有其他不利處分。

公立幼兒園的教師去年10月即可依「教師請假規則」請身心調適假，但園內還有適用勞基法聘用的契約進用教保服務人員。教育團體多次呼籲繼續修法，避免有遺漏。

歷經民團爭取，教育部於今年5月27日公告修正「公立幼兒園教保服務人員請假辦法」，第4條正式將「身心調適假」納入，並比照教師請假規則，每學年可請3天，並可以「小時」來請。

教育部解釋，這項修法是為提供契約進用的公幼教保服務人員支持，鼓勵重視心理健康、自我覺察心理不適，勇於求助並尋求舒緩壓力的方式。進而能以健康心理狀態投入工作，保障教保服務品質及幼生權益。

另外這一次修法也配合勞基法修正，讓教保服務人員的婚假、產檢假天數，比照教師請假規則辦理，進而使不同身分人員的請假權益更趨一致。