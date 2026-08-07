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升國一生持掃把刺傷教師眼恐失明 教育局調查

中央社／ 台中7日電
學生示意圖。圖／AI生成
學生示意圖。圖／AI生成

中部地區某國中5日進行暑期輔導時，一名升國一男學生疑因不滿教師提醒遵守上課秩序，竟持掃把斷柄攻擊教師，造成眼部受傷且有失明之虞，送醫後住院治療，中市教育局已介入調查。

中部地區某國中5日舉辦暑期輔導，一名女教師在進行科學營課程時，1名升國中的男學生，疑因不滿教師提醒回座位並遵守上課秩序，男學生卻情緒失控，將掃把折斷後持尖銳處刺向教師。

女老師伸手阻擋，仍造成右眼刺傷等傷勢，送醫治療發現右眼虹膜斷裂、水晶體移位、視網膜受損，且恐有失明之虞，經送醫接受手術住院治療，警方獲報後到場處理，但教師尚未提告。

中部地區縣市政府透過文字稿表示，某國中5日發生教師遭學生攻擊事件，教育局獲報後立即對受傷教師表達關懷，並要求學校釐清事發經過與追究責任，依法妥善處理，同時提供師生輔導與心理諮商等協助。

中部地區縣市政府指出，經初步了解，該名教師於課堂中提醒一名學生遵守上課秩序，學生情緒突然失控而拿起掃把攻擊，造成教師眼睛受傷送醫治療。

中部地區縣市政府表示，事發後學校立即通知家長將涉案學生帶回並暫時停課，同時召開緊急會議，將依學生及教師需求分別提供輔導與諮商資源，並針對案發班級實施團體輔導；另對受傷教師，將依「公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法」發給慰問金，全力提供必要協助。

失明 教育局 教師

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