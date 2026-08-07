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文創產業新聞報導獎 聯合報「當知識型IP遇見台灣400年」獲獎

聯合報／ 記者何定照／即時報導
2026文創產業新聞報導獎得獎名單今天揭曉，聯合報以記者何定照系列作品「當知識型IP遇見台灣400年」獲得平面及網路新聞報導獎。圖／聯合報提供
2026文創產業新聞報導獎得獎名單今天揭曉，聯合報以記者何定照系列作品「當知識型IP遇見台灣400年」獲得平面及網路新聞報導獎。圖／聯合報提供

2026文創產業新聞報導獎得獎名單今天揭曉，聯合報以記者何定照系列作品「當知識型IP遇見台灣400年」獲得平面及網路新聞報導獎，頒獎典禮訂於8月16日舉行。

文創產業新聞報導獎由中華新聞記者協會主辦，國泰金融控股公司、中華民國新聞通訊事業協會協辦，中華新聞記者協會理事長袁天明表示，台灣擁有豐富的中華文化底蘊，但經過多年發展，文創產業近年已從早期著重文化保存，逐步轉向「文化內容、數位科技、品牌經營與國際市場」並重的發展模式，未來可更聚焦「AI文化科技、國際IP、文化金融、全球市場拓展及績效管理」五大方向。

聯合報今年年初新闢「文化版」，記者何定照發想「當知識型IP遇見台灣400年」系列，報導微光古樂集、科普作家胖胖樹（王瑞閔）等知識型IP，以及歷史學者專家李其霖、黃恩宇、曹銘宗等人如何以美食為IP，分別以音樂、植物、美食三種語言，重新述說台灣史。

何定照表示，她發想此系列，是有感近年有越來越多原本非文史背景的專業領域人士開始破圈結合文史知識，透過兩領域的接觸碰撞，以更活潑具創意的方式傳遞知識，還試圖開發能自給自足的營運模式。這不但為其原專業領域開拓更多可能，也因為他們別具角度的跨界轉譯，把台灣文史知識變成大眾更願意接近、體驗的新文化內容。

何定照訪談文創學者，也確認這種前所未見的跨界破圈結合，正為文創產業創造新模型。其中微光古樂集，創團時就決意擺脫「古樂只是西方古典音樂冷門一環」的刻板印象，首創西方古樂器可能400年前就隨荷西來台的嶄新切入點，大幅拉近古樂與台灣民眾距離，還進一步發展台灣自己的「古樂復興」。

胖胖樹則一直努力展現植物不只是單純物種，而是能反映台灣四百年變化與背後不同族群，包括打造熱帶雨林植物園，好「立體化台灣植物400年故事」，並透過多方經營，具體建立園區營運模型。

美食篇則把焦點從「知識型IP」延伸到「知識IP」，探討諸位台灣史背景的學者專家如何透過設計料理宴席或提供建議，來完成知識轉譯。在他們的菜單建議與說明下，餐宴除了好吃，還具歷史深度，讓讀者在餐桌就能吃進台灣史。

何定照表示，透過這組系列，希望呈現台灣這股正在發展的文化創新趨勢，也期待未來有更多知識走出學院、走進日常，持續為台灣文化創意開拓新局。

2026文創產業新聞報導獎平面及網路新聞報導獎獲獎者另有大數據股份有限公司、中央社；電視新聞報導獎獲獎者為三立新聞、壹電視、民間全民電視公司、非凡電視台、中華電視、鏡電視、台視；廣播新聞報導獲獎者為教育廣播電台、漁業廣播電台、央廣、警察廣播電台，台北廣播電台劉馬利也以「台北聲景—百年樂音」獲獎。

文創產業 聯合報 文創

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