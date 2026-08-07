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海外圓夢計畫媒合出包 學界：當初只簽MOU？

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
賴清德總統（左四）、教育部長鄭英耀（左五）力推「青年百億海外圓夢基金計畫」。記者黃義書／攝影
賴清德總統（左四）、教育部長鄭英耀（左五）力推「青年百億海外圓夢基金計畫」。記者黃義書／攝影

錄取「青年百億海外圓夢基金計畫」，辭去工作出發前突遭中止，這並非第一次出問題。一名青年百億計畫評審指出，教育部過去宣傳時，習慣把計畫說得漂亮，學生也多認為，參與該計畫有國家掛保證，但最終用人權利取決於國外的單位，教育部應該把可能的風險、變動等，都讓學生先知悉。

賴清德總統推動青年政見「青年百億海外圓夢基金計畫」，由教育部跨部會推動，鼓勵十五至卅歲青年走向世界，卻有民眾赴加拿大前夕，對方學校逕自變更、取消合作。

經本報了解，此並非第一次出問題，去年有學生本欲前往澳洲實習，同樣因對方單位異動，媒合計畫遭取消，後由教育部安排新的實習機會；也有學生本欲前往土耳其做無人機飛行演練，因地緣政治影響遭中止。

一名青年百億計畫評審則指出，政府案子多委外，評估教育部是找相關的ＮＧＯ、學校執行該案，相關合約可能是承辦單位跟對方大學簽約和做整體規畫「有錢大家賺。」但該單位有沒有把契約訂好非常重要，若契約有疏漏，一旦出事連教育部都求償無門。

該名評審也談到，教育部過去宣傳時，習慣把計畫說得漂亮，學生也多認為，參與該計畫就是有國家掛保證，但最終用人權利，還是取決於國外的單位，教育部應該把可能的風險、變動等，都讓學生先知悉。

文化大學大眾傳播學系教授王翔郁說，台灣的單位跟歐美學校議約都有點「弱勢」，通常都是對方說什麼我們盡量配合。

王翔郁談到，這次事件應回頭審視，雙方初始辦理合作時究竟有無簽約，評估我方與加拿大學校可能只有初步ＭＯＵ，算不上正式合約；如果雙方當時沒有正式締約，就不會有明訂權利義務、變更條件等問題，發生問題才會沒辦法作為也缺乏保障。

青年 教育部

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