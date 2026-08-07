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錄取「百億海外圓夢計畫」行前突取消 教育部：沒法給替代方案

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
賴清德總統（左）七月出席「青年百億海外圓夢基金計畫」成果展，勉勵青年朋友勇敢逐夢，昨天卻傳出有錄取民眾，出發一個月前遭終止計畫。聯合報系資料照
賴清德總統（左）七月出席「青年百億海外圓夢基金計畫」成果展，勉勵青年朋友勇敢逐夢，昨天卻傳出有錄取民眾，出發一個月前遭終止計畫。聯合報系資料照

府院近年力推「青年百億海外圓夢基金計畫」，豪擲上億元補助青年出國圓夢，賴清德總統七月初才出席活動，昨天卻傳出有民眾辭去工作參加海外翱翔組，教育部接洽合作的加拿大當地大學，卻在出發一個月前終止計畫。教育部則坦言，對外海合作機構、大學要求償，實務操作上有很大的困難。

有民眾於threads上表示，錄取青年百億海外圓夢計畫第二梯次「ＡＩ演算法遠征隊」，計畫為期一一○天，原訂前往加拿大渥太華，與實驗室進行機器學習及大型語言模型研究，但就在出發前一個月收到計畫終止通知，表示合作單位因不可抗力因素取消。但錄取後已特別為計畫辭去竹科工作，現在還無法領失業補助，痛批教育部不協商也不負責。

教育部青年署副署長諶亦聰表示，該案補助九十五萬。今年六月，Ｌ大學表示，因加拿大安大略省國際交換實習生政策縮限，我方學生、政府須重新簽約，駐加拿大經濟文化代表處找律師審視合約，卻發現合約非常不對等，責任主要都在我方身上，只能無條件配合。但律師沒有放棄，持續跟Ｌ大學討論，對方始終沒有意願，後來便終止討論。

已通過審核但合作單位片面更改合約，我方是否有應對措施？諶亦聰表示，教育部與海外大學、智庫等合作，過去也花了非常多心力維繫雙邊關係，但若要求償，實務操作上有很大的困難，也真的很難做出相關防範，「我們已經是合作單位。」都傾向相信對方。

諶亦聰指出，現階段已無法幫當事人找替代方案，但教育部專案辦理，五月廿五日發送錄取通知、七月廿五日終止計畫，二個月的時間會補發當事人基本工資，取消機票、住宿等費用也會一併補償。當事人要求再次參加的機會、保障受影響錄取生名額，由於目前還不能確定明年合作案，再者，合作單位也要親自審核資料等，無法保證明年一定有案子能安排。

諶亦聰也說，今年青年翱翔組計三四○案，包含該案在內，有兩間加拿大大學發生狀況、四人受影響，其他三三八案均正常執行。但教育部也發現，現有合約、簡章尚未訂立補償方案，正在修訂明年簡章與契約，屆時會有更細緻的方案。

加拿大 賴清德 教育部

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