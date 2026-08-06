學校午餐秘書「好像自己開一家公司」 彰化縣講習增進專業知能不踩雷

彰化縣政府今舉辦學校午餐標準作業流程及菜單審查原則講習，400多名午餐秘書參加和學習食材驗收、餐飲衛生、營養及午餐管理的專業知能；與會的林姓午餐秘書表示，講習以大量圖片輔助說明，內容深入淺出，學習效果很好。

縣政府每年舉辦講習會，已取得講習合格證書的再研習8小時即可，新任午餐秘書須研習4天32小時。縣政府這次邀請專家學者說明教育部食材登入平台3.0、CAS驗證及溯源食品的介紹、3章1Q食材補助經費核算系統、高鈣菜單與惜食原則等課程，這次課程還安排國產畜禽產品辨識與驗收技巧」，希望透過實務訓練，提升第一線人員辨識及驗收食材的能力。

林姓午餐秘書表示，午餐秘書多由學校教師兼任，要協助食材驗收、溫度管理、資訊登錄、確認三章一Q食材，還要注意廚工聘僱福利、午餐經費、記錄食材品質等，好像自己「開一家公司」，這些對老師來講都很專業，縣政府舉辦講習可幫午餐秘書精進專業知識、守護學校午餐品質，作午餐秘書的後盾。

湖北國小校長莊世雄說，學童飲食健康是縣府最重視的核心政策，講習進行4天的實務培訓，學校午餐秘書在專業的營養師及主廚的說明及示範，提升專業知識、午餐作業的標準流程、採購到食安檢測，讓孩子們在學校吃得營養豐富又安心健康。