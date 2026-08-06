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青年百億圓夢基金出發前遭中止　教部：加國大學變更合約、我方難求償

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
賴清德總統（中左）、教育部長鄭英耀（中右）力推「青年百億海外圓夢基金計畫」。記者黃義書／攝影
賴清德總統（中左）、教育部長鄭英耀（中右）力推「青年百億海外圓夢基金計畫」。記者黃義書／攝影

行政院會2024年通過教育部「青年百億海外圓夢基金計畫」，豪擲上億元補助青年出國圓夢。但有民眾在社群平台表示，辭去工程師工作參加海外翱翔組，但教育部接洽合作的加拿大當地大學，卻在出發一個月前終止計畫。教育部則坦言，對外海合作機構、大學要求償，實務操作上有很大的困難。

今天有民眾於threads上表示，錄取青年百億海外圓夢計畫第二梯次「I-9-7 AI演算法遠征隊」，原訂前往加拿大渥太華，與實驗室進行機器學習（ML）及大型語言模型（LLM）研究，計畫為期110天，補助金額近100萬元。但就在出發前一個月收到計畫終止通知，表示合作單位因不可抗力因素取消計畫。

教育部青年署副署長諶亦聰表示，該案於去年十月提案，今年三月公告錄取，補助95萬。一開始對方Ｌ大學與我方互動十分熱絡，但今年六月，Ｌ大學表示，因加拿大安大略省國際交換實習生政策縮限，我方學生、政府須重新簽約，我方駐加拿大經濟文化代表處找律師審視合約，卻發現合約非常不對等，責任主要都落在我方身上，只能無條件配合。但律師沒有放棄，持續跟Ｌ大學討論內容，對方始終沒有意願，後來便終止討論。

諶亦聰說，今年六月突然說政策緊縮，隨即就改變與我方合約，我方也是錯手不及。今年青年翱翔組計340案，包含該案在內，有兩間加拿大大學發生該狀況、4人受影響，其他338案均正常執行。

本報詢問，已經通過審核但加拿大合作單位片面更改合約，我方是否能有相關應對措施。諶亦聰表示，教育部與海外大學、智庫等合作，過去也花了非常多心力維繫雙邊關係，但若要求償，實務操作上有很大的困難，也真的很難做出相關防範，「我們已經是合作單位。」都傾向相信對方。

諶亦聰指出，由於已經八月，無法幫當事人再找替代方案，但已幫當事人開設專案，5月25日發送錄取通知、7月25日終止計畫，兩個月的時間會按基本工資補發當事人，因取消機票、住宿導致延伸費用也會一併補償。至於當事人要求提供再次參加的機會、保障受影響錄取生的名額，由於目前還不能確定明年合作案，再者，合作單位也要親自審核錄取資格、資料等，無法保證明年一定有案子能給予當事人。

諶亦聰也談到，教育部也發現現有合約、簡章尚未訂立補償方案，正在修訂明年簡章與契約，屆時會有更細緻的方案。

百億 青年 大學

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